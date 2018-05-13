Звезды, которые в свое время пересидели на диетах

Николь Ричи

Поменять свой привычный размер одежды на заветный XS актрису вынудила ее дружба со стройной Пэрис Хилтон . На фоне светской львицы Николь выглядела крупновато и часто из-за этого подверглась критике со стороны СМИ. Не выдержав, девушка поставила перед собой цель похудеть и за год сбросила ненавистный десяток лишних килограммов. Однако Николь явно перестаралась, так как из здоровой девушки превратилась в миниатюрную куклу с большими глазами. Состояние актрисы было похоже на анорексию, но сама Ричи этот диагноз отрицала. В скором времени Николь все-таки смогла привести свое тело в норму, когда родила детей.

Посмотрев на некоторые фотографии актрисы, сложно сдержать эмоции и не испугаться. Внешний вид Киры походит на состояние типичной анорексички. Тем более, что журналисты постоянно пишут о нездоровом весе Найтли. Актриса, в свою очередь, утверждает, что она в порядке и не имеет проблем из-за своей худобы.

Мать Киры тоже решила развенчать слухи о диагнозе дочери и в одном из интервью призналась, что актриса предрасположена к худобе на генетическом уровне (ее отец был стройным). При этом, по словам женщины, Кира правильно питается, и в ее рационе всегда есть протеины и углеводы. Видимо, актриса относится к тому самому типу девушек, про которых говорят «ест и не толстеет». Но не будем завидовать метаболизму актрисы, ведь ее пример доказывает, что такая худоба тоже не всегда бывает красивой.

Пожалуй, модель — одна из немногих знаменитостей, которая публично призналась в своей анорексии. Главная проблема девушки заключалась в том, что свой вес она сбрасывала не при помощи голодания, а употребляя наркотики. Анорексия Кейт и ее наркотическая диета стала настоящим культом среди тысячи девушек по всему миру, которые пытались подрожать модели. В итоге, родители девочек, худевих, сидя на наркотиках, устроили митинг, на котором требовали исчезновения модели с телеэкранов и рекламных билбордов. Из-за забастовки у Кейт начались серьезные проблемы с работой: она потеряла несколько важных контрактов. На данный момент в жизни модели все наладилось: Мосс родила дочку и оставила анорексию в прошлом.

На голодный путь анорексии светская львица встала еще во времена Spice girls, когда ей сказали сбросить десяток лишних килограммов, чтобы красивее смотреться в составе группы. Тогда Бекхэм всерьез приняла этот совет и начала изводить себя различными жесткими диетами. Вес знаменитости продолжает до сих пор таять, несмотря на то, что она — мама четверых детей. Естественно, Виктория тоже не признает свою затянувшуюся анорексию и всячески отмазывается, говоря, что ее маленький худоба — результат интенсивных тренировок и правильного питания. Но нам все видно невооруженным глазом, поэтому мы советуем Бекхэм почаще вставать на весы и сделать так, чтобы цифры на них увеличились хотя бы на пару килограмм.

В случае с актрисой уже можно бить тревогу, ведь о ее фигуре смело можно сказать: «кожа да кости». Когда в сети появились фото истощенной Дениз, ее поклонники сразу же начали сыпать предположениями, почему Ричардс так стремительно похудела. Все догадки сводились к тому, что звезда «Диких штучек» испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Сама же Ричардс уверила всех распространителей слухов в том, что у нее просто быстрый метаболизм, поэтому она никогда не набирает лишний вес. Плюс ко всему, Дениз утверждает, что у нее отличный аппетит, и она плотно ест несколько раз в день, при этом, не отказывая себе в фаст-фуде. Все это смахивает на еще одни отговорки типичной анорексички. И мы нисколько не завидуем, потому что здесь, скорее, хочется посочувствовать, нежели позлорадствовать.