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Участница «Холостяка» уличила съемочную группу во лжи
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Участница «Холостяка» уличила съемочную группу во лжи 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Анастасия Смирнова призналась в том, что на «Холостяке» зрителям не показывают правду.
На проекте «Холостяк», где главным героем является певец Егор Крид, кипят настоящие страсти! В минувшее воскресенье шоу покинули сразу две участницы — 23-летняя Ольга Ломакина и 27-летняя Анастасия Смирнова. Последняя после своего ухода очень нелестно отозвалась о проекте.
— Этот спектакль окончен, — с облегчением выдохнула Анастасия. — У меня сносило голову от всего этого цирка, я думаю, вы это заметили. Меня бесило все: жить в четырех стенах, нельзя было сделать шаг вправо-влево… Благодаря этому проекту я поняла, что не хочу нигде участвовать, пора остановиться. С первого дня у меня не было цели дойти до финала всеми силами, специально быть хорошей, терпеть, насильно находиться на шоу ради «приза», как это делают другие… Жаль, что вам не показали правду, почему я оказалась на этом проекте, хотя сейчас это уже неважно.
Девушка недовольна тем, что на проекте ее показали истеричкой, которая ни с того ни с сего на одном из свиданий закатила скандал и ушла. Настя уверяет, что желание сбежать у нее возникло задолго до этого и перед своей последней встречей с Егором она уже собрала вещи и попрощалась с другими участницами. Но, как говорит экс-участница, это как раз и не показали.
— Все видели, что происходило со мной в аэропорту, — продолжает Смирнова. — Я так хотела домой, но не отпускали, поэтому, когда пришло письмо, я поняла, что пора, взяла ключи от дома, заранее собрала вещи. Помню, Аида плакала, когда провожала нас на свидание, по дороге с Викой поговорила… А что касается Егора, то мы просто друг друга не поняли, мы разные. Егор для меня не главный приз, как для других.
Анастасия уличила во лжи не только съемочную группу «Холостяка», но и своих соперниц на проекте. Девушка решила рассказать всем, что оставшиеся героини обманывают не только зрителей, но и самого Егора Крида.
Егор Крид // Фото: Global Look Press
— Мне было противно с этим жить, — сетует Смирнова. — Без камер пьют и курят, сексом занимаются, а под камерами вы сами видите… Я не люблю, когда прикидываются овцами, строят из себя монашек, сидят и молчат… Я не люблю ложь и лицемерие.
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