Подруга BroDude: Мария Ревковская

Новая подруга BroDude Мария Ревковская — модель из Минска, которая признается, что еще не нашла своего предназначения в жизни, но несмотря на это интересуется множеством вещей. Начать следует с того, что Мария учится на журналиста и является поклонницей классической литературы. Интеллектуальный запал девушки дополняется увлечением наукой и жаждой новых знаний. Этот факт в сочетании с красотой Марии обезоруживает и пробуждает еще больший интерес к ее персоне. Заинтересованность проявили и мы и узнали, помимо прочего, что девушка ведет активный образ жизни, любит общение и много путешествует. Последний факт подтверждается фактурными снимками, на которые ты можешь взглянуть прямо сейчас.