Американский актер рассказал о самоубийстве сына

Дэвид Лабрава поделился шокирующими новостями: его 16-летний сын Тайко добровольно ушел из жизни 5 мая.

Опубликовав в своем блоге несколько снимков вместе с мальчиком, Дэвид написал: «Никогда в жизни не мог подумать, что буду размещать такие известия. Это мой сын Тайко. Он совершил самоубийство пару дней назад. Сын всегда был очень жизнерадостным подростком, поэтому мы даже не заметили, что он страдал от депрессии. Общайтесь со своими близкими. Признаков этого заболевания можно не увидеть. Я сломлен».

55-летний актер поделился ссылкой на официальную страницу одного из благотворительных фондов, где было написано: «5 мая 2018 года Тайко Спелис Чиусано решил уйти из жизни. Ему было 16. Он скрытно страдал от депрессии на протяжении нескольких лет, но не знал, как попросить о помощи. Тайко был очень умным, спортивным, преданным другом. Он был полон жизненной энергии, постоянно улыбался и умел рассмешить других. Он любил семью и друзей».

Дэвид сообщил о последнем желании умершего сына. Мальчик попросил отца пожертвовать все средства организациям, ведущим борьбу с депрессией и биполярным расстройством. Актер напомнил поклонникам о необходимости внимательнее относиться к близким.