9 способов, как защитить себя от отрицательной энергии

Можно верить в неизведанное или сомневаться в его существовании, но у любого из нас однажды может возникнуть впечатление, что защиты от мира нет вовсе, что состояние — хуже некуда, словно некая отрицательная энергия оставила нас совсем без сил. Как защититься от подобных вещей — верить в них при этом по-прежнему совершенно не обязательно?

То, что можно назвать отрицательной энергией, витает вокруг нас. Некоторые люди по какой-то причине подвержены ее влиянию больше других, впитывая негатив подобно губке. Что же делать, чтобы превентивно обезопасить себя от подобного воздействия и установить защиту от него?

Не критикуйте других

Когда мы критически оцениваем кого-то или пытаемся судить, то автоматически становимся довольно уязвимыми, нашу энергетическую защиту довольно легко пробить. Эмпатия странным образом делает нас открытыми для энергии другого человека или людей. Другими словами, мы как будто позволяем в такие моменты чужой негативной энергии пассивно и незаметно смешиваться с нашей; защита нарушается.

Нужно избавляться от подобной привычки, которая явно дает шанс открыться для чужого негатива. Да и настроение с характером от этого явно улучшатся — что само по себе уже хорошо.

Умейте говорить «нет»

Не случайно «да» и «нет» — одни из самых важных в любом языке. Произнося эти простые слова, мы в буквальном смысле либо разрешаем чему-либо проникнуть в нашу жизнь, либо запрещаем появляться в ней, устанавливая защиту.

Нужно уметь правильно использовать оба эти слова для своей защиты — надо помнить, что так вы запрещаете или разрешаете доступ в своему информационному и энергетическому полю. К сожалению, далеко не все близкие люди обращаются к вам с хорошими намерениями.

Нужно уметь отказывать тем, кто явно желает воспользоваться вашими силами и энергией. Иногда это может потребовать даже проявления некоторой холодности или грубости, но, если другого выхода нет, — нужно говорить «нет» именно таким образом.

Участвуйте только в своих битвах

Вы не сможете выигрывать каждую битву, если будете участвовать во всех боях. Кроме того, некоторых из битв следовало бы избежать вовсе. Говоря другими словами, нельзя с одинаковым успехом раз за разом преодолевать сразу несколько препятствий — одно из них может оказаться очень болезненным.

Когда вы заняты несколькими делами разом и суетитесь при этом, то становитесь открыты для чужой энергии. И в этом заключается опасность для вас со стороны.

Рано или поздно ваша защита — даже самая сильная — даст сбой. И тогда вы можете почувствовать слабость: эмоциональную или физическую.

Поэтому стоит выбирать только те битвы, которые для вас действительно важны — и в которых ваши шансы на победу реальны. В остальных случаях разумно как минимум задуматься — не умнее ли просто повернуться спиной и уйти прочь?

Не навязывайте своих убеждений

Энергетически это один из самых тяжелых, если не сказать — худших, вариантов. Независимо от того, насколько вы сами уверены в своих ощущениях или знаниях, убеждение другого человека заставляет нас начинать испускать так называемые «низкие вибрации», которые очень быстро опустошают нас.

Ваш собеседник в такие моменты чувствует себя так, словно вы проламываете его собственную защиту, — и, конечно, постарается ответить, пусть и бессознательно, агрессией или уходом в глухую защиту. Вас это заставит испытывать чувство вины и необходимость еще горячее убеждать в своем мнении.

Это создает негативный замкнутый круг — если угодно, можно называть его «кармическим». Всегда полезно помнить, что любая мудрость достигается, а не навязывается. Так что не лучше не стоит и пытаться.

Не нужно всегда выбирать чью-то сторону

Черно-белые представления о мире необычайно красивы. Но на вопрос «кто виноват» часто ответа нет ни у одной из сторон любого спора или конфликта. Так что, может быть, не нужно так уж спешить занимать любую из них? Тем более что довольно часто мы просто не можем видеть всей картины происходящего.

Вас могут намеренно втягивать в свою интригу, делая инструментом собственных эгоистичных намерений. То есть возникает реальная опасность, что боль будет причинена — и не только вам лично, но и кому-то еще.

Конечно, никто не станет вам советовать постоянно держать нейтралитет во всем, но постарайтесь быть мудрее и осмотрительнее. Вникайте лишь в те проблемы, мимо которых невозможно пройти.

Умейте веселиться

Нельзя постоянно подавлять свои эмоции — да и не нужно этого делать. Чрезмерное веселье никому не идет на пользу: «кто громко смеется — много плачет», к сожалению. Тем не менее любому из нас нужно уметь показывать свои истинные эмоции — и делать это искренне. Это придает веры в себя и свои силы, дает почувствовать себя настоящим и естественным и позволяет сохранить верность себе самому. Других это тоже заставит чувствовать себя более комфортно в вашем обществе.

Веселье и оптимизм активизируют положительные и защитные реакции нашего организма и психики, мы становимся менее восприимчивы к чужому негативу и попыткам энергетического проникновения. Выход только один — смеяться искренне и с удовольствием, петь и танцевать, улучшая собственную энергетику и перекрывая доступ чужой. Наверное, не случайно самые мудрые люди на свете выглядят еще и самыми веселыми.

Не пытайтесь играть в Бога

Передача энергии в любой форме — из области явно божественных задач. Но во-первых, всегда полезно помнить о кармической причинно-следственной связи и праве на исцеление кого бы то ни было. Включая себя самого. Прежде чем начать лечить других людей во всех смыслах и на любом энергетическом уровне, следует задать себе очень простой и важный вопрос: «Есть ли у меня на это право?».

Может оказаться так, что человек в бедственном положении или болезни получил это исключительно по собственному желанию или заслугам, так что ваше вмешательство может нарушить ход вещей и событий в его собственной Вселенной. Каждому иногда важно учиться на собственном опыте без чужой помощи.

Очень легко, кроме того, может выйти, что, вмешиваясь в чужие проблемы, вы оказываетесь завязаны в них настолько глубоко, что вам самому рано или поздно потребуется помощь. И вовсе не факт, что вы ее получите в срок, чтобы не пострадать. Иногда — довольно серьезно. Занимайтесь лучше своими собственными делами и проблемами — их всегда предостаточно. И помните, что умные целители руководствуются одним очень простым изначальным принципом: «Не просят — не лезь».

Носите камень-оберег

Любые камни имеют кристаллическую решетку. Самые чистые и драгоценные из них — рубины, бриллианты или изумруды — обладают еще и мощной собственной энергетикой. Не случайно знаменитости и просто богатые люди так любят носить множество украшений с этими камнями, да и короны королей во все времена украшались именно таким способом. Человек, который постоянно на виду — или его имя на слуху, — подвержен большему вниманию окружающих и, соответственно, всегда рискует получить дополнительную порцию негатива в свой адрес.

Найдите свой камень-оберег, который поможет вам блокировать потоки чужого негатива, и носите его максимально часто, чтобы поддерживать энергетическую защиту на должном уровне.

Научитесь очищать свое энергетическое поле

От любого негатива можно научиться очищаться — и лучше делать это постоянно. Загрязнения на вашем энергетическом поле — или ауре, если такими категориями проще мыслить — всегда притягивают новый негатив, так что ситуация постепенно будет становиться все хуже и хуже, а вы будете ощущать все большую слабость и апатию. Эта проблема никуда не денется сама по себе, если вы не будете предпринимать никаких действий. Однажды все может обернуться довольно печально.

Вы можете изобрести собственные способы очистки или прибегнуть к довольно известным ритуалам и практикам. Очень важно делать это регулярно, привычка чистить свое поле должна стать ежедневной, как потребность в душе.