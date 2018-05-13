Рододендрон: статус обязывает. Выбор места для посадки и подходящего окружения

Все вересковые обладают особым, как принято говорить «эрикоидным обликом», немного сдержанным и очень элегантным. Они выделяются своей вечнозеленой жесткой листвой, похожей на хорошо выделанную кожу, а во время цветения поражают воображение буйством цвета, богатством оттенков. Они могут совершенно преобразить любой сад, привнеся в него особую ауру — одновременно изысканность и основательность. Конечно, главная партия в этом представлении принадлежит рододендронам. Их можно использовать и в качестве солитеров, и в композиции с другими растениями, в составе каменистых садов и на фоне разнообразных водных устройств. Но для того, чтобы они соответствовали своему статусу и не растворились среди других садовых растений, их нужно умело разместить в экспозиции сада.

Чтобы рододендрон проявил себя с лучшей стороны, важно умело разместить его в саду

Мы знаем, что рододендроны полезно высаживать в тени крон деревьев, но далеко не каждое дерево для этого подходит. Лучше всего они будут чувствовать себя под соснами и лиственницами, сортовыми рябинами и боярышниками, мелколистными кленами (моно, Гиннала, сахарным, маньчжурским и др.), плодовыми и декоративными косточковыми. Особенно хороши мелкоплодные пурпурнолистные яблони, которые создают изумительно красивый фон для рододендронов, декоративны в течение всего года, не болеют и не страдают от вымерзания. А под такими деревьями как береза, липа, клен остролистный, ель обыкновенная, вяз и ясень, у которых слишком мощная или поверхностно расположенная корневая система, рододендроны будут постоянно страдать от иссушения. Из кустарников лучшим фоном для рододендронов могут стать сирени и чубушники, разнообразные калины, спиреи и барбарисы, сортовые пузыреплодники и дерены, некоторые жимолости, крупные бересклеты. Но следует помнить, что бересклеты все же предпочитают нейтральный или слабощелочной субстрат, поэтому располагать их желательно несколько в стороне.

Выбор партнеров для рододендрона довольно обширен, но подходить к этому вопросу надо взвешенно

Вересковые не только естественно и эффектно смотрятся с хвойными, но и заинтересованы в соседстве с ними из-за общей потребности в наличии почвенной микоризы. Поэтому горные сосны, разнообразные можжевельники и туи, карликовые ели и тсуги будут для них лучшими компаньонами. Для размещения в вересковом саду стилистически подойдут папоротники и злаки, сибирские и другие небородатые ирисы и лилейники, обладающие тонкой, грациозной, декоративной в течение всего сезона листвой, хосты, астильбы, гейхеры. Лучшими почвопокровными для вересковых станут вечнозеленые пахизандра и барвинок, а также сортовые яснотки и живучки.

Рододендрон должен быть доминирующей культурой, остальные призваны лишь выгодно его оттенять

Следует, однако, помнить, что рододендроны должны стать доминирующей культурой в таком саду. В подчинении у них другие вересковые, а все остальные растения призваны лишь выгодно их оттенять. Лучше всего они смотрятся группами на нейтральном фоне — на фоне сыпучих инертных материалов: гравия и других минеральных крошек (но только не известняковых), сосновой коры, тонированной щепы, а перечисленных выше компаньонов лучше располагать в некотором отдалении. Осторожнее надо быть, размещая рядом одновременно цветущие с рододендронами пионы. Как травянистые, так и древовидные пионы настолько самодостаточны и великолепны, что их близкое соседство будет взаимно ослаблять общее впечатление. К тому же пионы, особенно древовидные, предпочитают известкованные почвы со щелочной реакцией, что совершенно противоположно потребностям рододендронов. Увлеченный цветовод всегда стоит перед дилеммой: собрать как можно больше бесконечно многообразных разновидностей любимого растения, то есть коллекцию, или создать красивый, гармоничный сад. Увязать эти два вполне понятных желания практически невозможно, поэтому приходится все время идти на компромисс с самим собой.

Для гармоничной композиции вовсе не нужно много разных сортов

Золотое правило — для создания красивой композиции вовсе не следует пытаться собрать на одном пятачке как можно больше разных сортов, совсем наоборот — лучше не пестрить цветом и обязательно учитывать сортовые особенности строения куста и листового аппарата. А листья у рододендронов необыкновенно разнообразны и декоративны, поэтому, зная возможности того или иного сорта, можно создать композицию, которая будет привлекательна не только в период цветения, но и все остальное время. Рододендроны необыкновенно, я бы сказала, пронзительно ярки и разнообразны, но, говоря о цвете, надо помнить, что холодные и теплые тона смешивать нежелательно. Более привлекательно будут смотреться рядом рододендроны розовой, карминной, фиолетовой окраски и отдельной группой — желтые, оранжевые, красные. Розово-пурпурные и золотисто-оранжевые в непосредственной близости смотрятся негармонично. Эту рекомендацию лучше принять на веру, потому что когда ваши рододендроны разрастутся, и вы увидите, что они плохо гармонируют друг с другом, пересаживать их уже будет проблематично.

Составляя композицию из разных сортов рододендронов, следует подбирать растения, гармонирующие по цвету

Белая окраска подходит в компанию ко всем другим, поэтому рододендроны с белой окраской соцветий можно высаживать между плохо гармонирующими по цвету сортами. Белые будут, с одной стороны, их разъединять, с другой — согласовывать, то есть примирять. Но и так называемые белые могут быть сами по себе весьма контрастны — за счет яркой широкой каймы или крупного рисунка на верхнем лепестке. Помните, даже один куст рододендрона, удачно вписанный в общую композицию, будет смотреться лучше, чем бездумно собранная группа. А вообще вересковые далеко не просто увязать с привычными садовыми лютиками-цветочками. Так что, если вы решите побаловать себя рододендронами, вересками, пиерисом и другими, возможно, придется несколько пересмотреть концепцию размещения растений в саду и их ассортимент. Но это, кстати говоря, и хорошо. Сад — живой организм, он растет, мужает, появляется больше тени, возникает необходимость пересматривать его структуру, вносить какие-то изменения в состав композиций. Как говорится, изменение формы влечет за собой изменение содержания. Меняются наши вкусы, пристрастия. Если раньше устраивал и даже нравился пестрый «разнотравный» ковер, то со временем хочется более гармоничных и сдержанных цветовых сочетаний, изысканных и элегантных растений. В компании со своими собратьями рододендроны — как раз из тех растений, которые можно было бы назвать и изысканными, и элегантными, и совершенными. А предела совершенству, как известно, нет. Итак, поняв для себя жизненно важные потребности вересковых, вам проще будет разобраться с вопросом, где, как и в каком окружении их посадить. Валерия Ильина, фото автора О рододендронах читайте также:

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