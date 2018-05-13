Пьяный мужчина едва не утонул, переплывая Преголю

В Калининграде группа нетрезвых мужчин устроила заплыв в Преголе. Один из пловцов выбился из сил и едва не утонул.

«Двое подвыпивших мужчин переплыли реку Преголю в районе нового стадиона «Калининград». Один из них, достигнув противоположного берега, решил отправиться в обратный путь тем же способом. Пьяный пловец был замечен спасателями в тот момент, когда уже почти выбился из сил», — рассказали в МЧС

Спасатели попытались ему помочь, но мужчина категорически отказался от помощи. Спасательный круг брошенный ему сотрудником МЧС, мужчина проигнорировал. Ему приплыли двое мужчин из данной компании и пока вытаскивали своего друга на берег, сами его чуть не утопили.