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Пьяный мужчина едва не утонул, переплывая Преголю
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Пьяный мужчина едва не утонул, переплывая Преголю 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
В Калининграде группа нетрезвых мужчин устроила заплыв в Преголе. Один из пловцов выбился из сил и едва не утонул.
«Двое подвыпивших мужчин переплыли реку Преголю в районе нового стадиона «Калининград». Один из них, достигнув противоположного берега, решил отправиться в обратный путь тем же способом. Пьяный пловец был замечен спасателями в тот момент, когда уже почти выбился из сил», — рассказали в МЧС.
Спасатели попытались ему помочь, но мужчина категорически отказался от помощи. Спасательный круг брошенный ему сотрудником МЧС, мужчина проигнорировал. Ему приплыли двое мужчин из данной компании и пока вытаскивали своего друга на берег, сами его чуть не утопили.
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