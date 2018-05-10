Новый выход Ирины Шейк доказывает, что она не беременна, а лишь немного поправилась

Зато на третий день в Каннах манекенщица вышла в свет в более сексуальном и вызывающем образе, выбрав красно-коралловый наряд, который Ирина предпочла надеть на голое тело. Провокационный образ дополняли изящные украшения, аккуратная прическа и легкий макияж. Хотела Шейк того или нет, но ей удалось доказать, что она не беременна, как несколько месяцев подряд подозревали многие, а лишь немного поправилась или же до сих пор не пришла в форму после появления на свет дочери Леи, которая появилась на свет в марте прошлого года.

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Напомним, что в январе папарацци в очередной раз поймали Шейк, когда модель гуляла со своим избранником. Пара неожиданно решила заглянуть в центр по планированию беременности. Тогда же появились слухи, что влюбленные готовятся во второй раз стать родителями.