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Новый выход Ирины Шейк доказывает, что она не беременна, а лишь немного поправилась
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Новый выход Ирины Шейк доказывает, что она не беременна, а лишь немного поправилась 

Teleprogramma.pro 10 мая 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Во вторник, 8 мая, в Каннах открылся 71-й Международный кинофестиваль. На других посмотреть и себя показать на красной дорожке собрались многие знаменитости. Среди них: Пенелопа Крус, Кристиан Стюарт, Андрей Звягинцев, Кейт Бланшетт, Лена Ленина, Виктория Боня, Анна Чиповская и многие-многие другие. Блистала на публике и супермодель Ирина Шейк. Для второго дня фестиваля избранница Брэдли Купера выбрала черное атласное платье с пышной юбкой и глубоким декольте, которое скрыло ее фигуру.
Зато на третий день в Каннах манекенщица вышла в свет в более сексуальном и вызывающем образе, выбрав красно-коралловый наряд, который Ирина предпочла надеть на голое тело. Провокационный образ дополняли изящные украшения, аккуратная прическа и легкий макияж. Хотела Шейк того или нет, но ей удалось доказать, что она не беременна, как несколько месяцев подряд подозревали многие, а лишь немного поправилась или же до сих пор не пришла в форму после появления на свет дочери Леи, которая появилась на свет в марте прошлого года.
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Напомним, что в январе папарацци в очередной раз поймали Шейк, когда модель гуляла со своим избранником. Пара неожиданно решила заглянуть в центр по планированию беременности. Тогда же появились слухи, что влюбленные готовятся во второй раз стать родителями.
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