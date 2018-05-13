Девочки не сдаются! 

14 мая в 20:00 на СТС — давно ожидаемая премьера. Лирическая комедия — 20 серий по 48 минут каждая — это некий современный синтез, объединяющий пять женских судеб, пять сложных характеров и пять любовных драм.
Героини комедии влюбляются, изменяют, разводятся, воспитывают детей и мужчин. Одна их них — экс-модель, вторая — бизнесвумен, третья — ведущая прогноза погоды, есть также еще стюардесса и студентка; все они — очень разные, но все в равной степени хотят быть счастливыми и добиваются этого. А жизнь их между тем не проста: перемены превращают ее в аттракцион покруче американских горок.
У девочек, как водится, есть «мальчики». Они девочкам под стать.
Владелец ресторана Георгий (Виктор Логинов) — вполне жизнерадостный тип, который все время проводит за плитой. Встретив Аллу, он и не подозревает, что она — та самая причина, по которой закрылось его второе заведение. Он влюбляется в решительную девушку и даже принимается опекать ее дочь, но Алла подбрасывает ему проблем, при каждом удобном случае не давая забыть, как непрост ее характер. Кстати, забавно: актер Виктор Логинов, как и его герой, очень любит готовить.
Пластический хирург Корнеев (Кирилл Сафонов) — звезда в свой области, к нему выстраиваются километровые женские очереди, длиннее которых лишь шлейф его романов. Его кабинет клиентки покидают с новыми формами и назначенным временем свидания. От ревнивой жены Корнеева спасает только верная ассистентка Маша (Агния Кузнецова), которая, правда, и сама надеется на романтические отношения с шефом…
Адвокат Максим (Максик — как его называет жена Ксюша (Любовь Толкалина), считающая мужа скучным и слишком правильным, и правда любит деревенский отдых, не любит соцсети и алкоголь — который за двоих потребляет его жена Ксюша. Пока Ксюша дегустирует горячительные напитки в окружении симпатичных мужчин, супруг-адвокат занят домашней выпечкой и помогает ее подругам.
Пилот Константин (Андрей Чернышов) уверенно управляет пассажирскими самолетами, но не личной жизнью. Пока жена с детьми ждут его из рейса, Костя проводит время со стюардессой Викой. Костя бы и рад с ней расстаться, но служебный роман оборачивается серьезной влюбленностью. И теперь он на перепутье…
Телеведущий Дмитрий (Данила Дунаев) когда-то делал вместе с женой Лерой (Мария Валешная) отличную новостную программу. Но потом стажерка Оксана отбила у Леры и мужа, и место ведущей. Лера понимает, что беременна долгожданным ребенком, но… Но в положении и Оксана! Только Дима не в курсе, что скоро станет отцом в квадрате…
Принял участие в сериале и Максим Аверин. И роли алкоголика очень обрадовался — «С таким героем не соскучишься!», — уверен актер. На съемках ему не понадобился костюмер, Максим играл «в своем». Кроме того, он стал… волосатым:
— Волосы тоже мои, — улыбается Максим, — Да, такой теперь у меня образ! За десять лет мне так надоело бриться, вот я и решил походить с волосами. Меняюсь, не без этого!..
Ну а что девочки? Девочки — отличные. Они, как уже известно, никогда не сдаются.
Ксюша (Любовь Толкалина) — бывшая модель, ныне жена адвоката Максима и мама семнадцатилетней дочки. Ей вдруг наскучила взрослая жизнь, поэтому ради развлечения она ходит в рестораны и бары, где флиртует с незнакомцами. Но тайная жизнь и пристрастие к алкоголю начинают разрушать ее идеальную семью. Вика (Виктория Кобленко) начала зарабатывать сама после банкротства родителей. Она красотка, заводит романы то с женатым пилотом Костей, то с сотрудником аэропорта Женей. Маша — Агния Кузнецова — классический «середнячок», скромная и приземленная в своих планах и желаниях. Став личным ассистентом пластического хирурга Корнеева, студентка медицинского готова пойти на все, чтобы угодить симпатичному, но вредному боссу.
Лера (Мария Валешная) — умница и красавица. Она узнает о своей беременности от экс-супруга после развода, а ведь именно отсутствие детей и стало его причиной.
Ну а Алла (Анна Якунина) — дама с резким характером. Она встала на ноги сама, с дочкой на руках, и не боится никаких испытаний, ну а уж ухажера своего точно не воспринимает всерьез, да только он тоже не промах…
* Сериал будут показывать с понедельника по четверг на СТС в 20:00; снимала его компания «Русское».
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