Девочки не сдаются!

14 мая в 20:00 на СТС — давно ожидаемая премьера. Лирическая комедия — 20 серий по 48 минут каждая — это некий современный синтез, объединяющий пять женских судеб, пять сложных характеров и пять любовных драм.

Героини комедии влюбляются, изменяют, разводятся, воспитывают детей и мужчин. Одна их них — экс-модель, вторая — бизнесвумен, третья — ведущая прогноза погоды, есть также еще стюардесса и студентка; все они — очень разные, но все в равной степени хотят быть счастливыми и добиваются этого. А жизнь их между тем не проста: перемены превращают ее в аттракцион покруче американских горок.

У девочек, как водится, есть «мальчики». Они девочкам под стать.

Владелец ресторана Георгий ( Виктор Логинов ) — вполне жизнерадостный тип, который все время проводит за плитой. Встретив Аллу, он и не подозревает, что она — та самая причина, по которой закрылось его второе заведение. Он влюбляется в решительную девушку и даже принимается опекать ее дочь, но Алла подбрасывает ему проблем, при каждом удобном случае не давая забыть, как непрост ее характер. Кстати, забавно: актер Виктор Логинов, как и его герой, очень любит готовить.

Пластический хирург Корнеев ( Кирилл Сафонов ) — звезда в свой области, к нему выстраиваются километровые женские очереди, длиннее которых лишь шлейф его романов. Его кабинет клиентки покидают с новыми формами и назначенным временем свидания. От ревнивой жены Корнеева спасает только верная ассистентка Маша ( Агния Кузнецова ), которая, правда, и сама надеется на романтические отношения с шефом…

Адвокат Максим (Максик — как его называет жена Ксюша ( Любовь Толкалина ), считающая мужа скучным и слишком правильным, и правда любит деревенский отдых, не любит соцсети и алкоголь — который за двоих потребляет его жена Ксюша. Пока Ксюша дегустирует горячительные напитки в окружении симпатичных мужчин, супруг-адвокат занят домашней выпечкой и помогает ее подругам.

Пилот Константин ( Андрей Чернышов ) уверенно управляет пассажирскими самолетами, но не личной жизнью. Пока жена с детьми ждут его из рейса, Костя проводит время со стюардессой Викой. Костя бы и рад с ней расстаться, но служебный роман оборачивается серьезной влюбленностью. И теперь он на перепутье…

Телеведущий Дмитрий ( Данила Дунаев ) когда-то делал вместе с женой Лерой ( Мария Валешная ) отличную новостную программу. Но потом стажерка Оксана отбила у Леры и мужа, и место ведущей. Лера понимает, что беременна долгожданным ребенком, но… Но в положении и Оксана! Только Дима не в курсе, что скоро станет отцом в квадрате…

Принял участие в сериале и Максим Аверин . И роли алкоголика очень обрадовался — «С таким героем не соскучишься!», — уверен актер. На съемках ему не понадобился костюмер, Максим играл «в своем». Кроме того, он стал… волосатым:

— Волосы тоже мои, — улыбается Максим, — Да, такой теперь у меня образ! За десять лет мне так надоело бриться, вот я и решил походить с волосами. Меняюсь, не без этого!..

Ну а что девочки? Девочки — отличные. Они, как уже известно, никогда не сдаются.

Ксюша (Любовь Толкалина) — бывшая модель, ныне жена адвоката Максима и мама семнадцатилетней дочки. Ей вдруг наскучила взрослая жизнь, поэтому ради развлечения она ходит в рестораны и бары, где флиртует с незнакомцами. Но тайная жизнь и пристрастие к алкоголю начинают разрушать ее идеальную семью. Вика ( Виктория Кобленко ) начала зарабатывать сама после банкротства родителей. Она красотка, заводит романы то с женатым пилотом Костей, то с сотрудником аэропорта Женей. Маша — Агния Кузнецова — классический «середнячок», скромная и приземленная в своих планах и желаниях. Став личным ассистентом пластического хирурга Корнеева, студентка медицинского готова пойти на все, чтобы угодить симпатичному, но вредному боссу.

Лера (Мария Валешная) — умница и красавица. Она узнает о своей беременности от экс-супруга после развода, а ведь именно отсутствие детей и стало его причиной.

Ну а Алла ( Анна Якунина ) — дама с резким характером. Она встала на ноги сама, с дочкой на руках, и не боится никаких испытаний, ну а уж ухажера своего точно не воспринимает всерьез, да только он тоже не промах…

* Сериал будут показывать с понедельника по четверг на СТС в 20:00; снимала его компания «Русское».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ