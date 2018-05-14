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Раскрыты секреты сериала «Девочки не сдаются»
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Раскрыты секреты сериала «Девочки не сдаются» 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
На телеканале СТС стартует долгожданный сериал «Девочки не сдаются», повествующий о взаимоотношениях столкнувшихся с проблемами див. У зрителей есть масса причин посмотреть новый проект, о которых рассказали создатели комедии.
Сюжет сериала объединяет стюардессу, экс-модель, ведущую прогноза погоды, бизнесвумен и студентку при трудных обстоятельствах. Девушки вынуждены столкнуться с крупными финансовыми потерями из-за банкротства банка, вкладчицами которого они являются.
Главные героини создают чат «Мымры», где обсуждают насущные вопросы. Непохожие друг на друга Ксюша, Лера, Алла, Маша и Вика одинаково хотят разобраться с личными драмами и стремятся к простому женскому счастью.
Чтобы лучше раскрыть персонажей, создатели «поселили» каждого из них в декорации, соответствующие их характерам, передает Teleprogramma.pro. Так, бывшая модель и предпринимательница Ксения живет в шикарном двухэтажном особняке, а главным местом действий для стюардессы Вики становится аэропорт. Главной локацией стала небольшая квартира в центре Москвы, где героини встречаются вместе.
К своей роли актриса Виктория Кобленко, играющая стюардессу Вику, готовилась в самолетах. Она разглядывала костюмы бортпроводниц разных компаний, а также общалась с представительницами профессии.
Девушка рассказала и о пикантных сценах, к которым ей пришлось подойти с особой ответственностью. «Откровенные сцены были поставлены в первый съемочный день. Тогда исполнилось семь месяцев с рождения моего ребенка, и съемки стали огромным стимулом, чтобы привести себя в форму», — призналась актриса.
Измениться пришлось и Любови Толкалиной. Ей потребовалось примерить на себя образ замужней и питающей слабость к горячительным напиткам героини. В этих вопросах Любви предстояло досконально разобраться.
Также актриса раскрыла главную тайну шампанского, которое по сюжету пьют героини. Выяснилось, что игристый напиток на экране — это лишь ромашковый чай и газированная вода.
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