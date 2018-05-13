История Золушки: мама Водяновой рассказала, как дочь покорила

Ее путь к успеху похожа на сказку. Разве кто бы мог предположить, что простая девочка из бедной семьи возглавит списки самых высокооплачиваемых моделей, о контрактах с ней будут мечтать самые именитые бренды, а сама Наталья найдет семейное счастье с миллиардером Антуаном Арно

Лариса Викторовна, мама Натальи Водяновой рассказала о любимой дочке.

«Дочка в свои тридцать шесть лет достигла так много, чего большинство людей не достигают за всю свою долгую жизнь. Но главным достижением она считает своих пятерых детей (в браке с британским аристократом Джастином Портманом родились сыновья Лукас (16 лет) и Виктор (10 лет), дочка Нева (11 лет), мальчики Максим (3 года) и годовалый Роман уже в отношениях с Антуаном Арно — Прим. «Антенны») и основанный ею благотворительный фонд «Обнаженные сердца».

«Когда Наташа была маленькой, я и предположить не могла, что из нее вырастет такая самодостаточная, уверенная в себе женщина. Врожденных лидерских качеств я в ней не видела. Возможно, потому, что детство у Наташи было специфическим, практически без игр и полноценного общения со сверстниками. У нее ведь по сути и друзей-подружек не было, потому что она все свободное время нянчила больную младшую сестренку, а кому из ребятни интересна такая компания? Более того, над Наташей часто издевались из-за Оксаны: дети, к сожалению, нередко бывают жестоки. Она замыкалась, плакала, но никогда не высказывала мне, что не будет сидеть с больной сестрой! А мне, собственно, кроме Наташи и рассчитывать было не на кого: когда родилась Оксана и муж меня бросил, мы разменяли большую родительскую квартиру и поселились с дочками в крошечной «однушке». Я устроилась на работу стирать халаты, и пока собирала заказы по клиентам, с Оксаной нянчилась Наташа. Да как нянчилась: и кашу сестренке сварит, и накормит ее, и пеленки постирает. Стиральной машинки у нас тогда не было, и она все это делала вручную. А ведь ей на тот момент всего шесть лет было! Я приходила домой уставшая, измотанная, с большими сумками стирки, и если Наташа к моему приходу не успевала что-то сделать, ей крепко от меня доставалось. Прикрикну на нее, бывало, а потом так стыдно становится — ну ведь недетская доля моей старшенькой выпала! До сих пор испытываю угрызения совести, когда это вспоминаю. А Наташа ни разу даже не обиделась, когда я ее ругала! И потом, став взрослой, никогда об этом не говорила. Она меня всегда жалела и как могла старалась помочь».

Наталья в детстве

«Став знаменитой в очень юном возрасте, она восприняла свою известность с несвойственной для таких лет мудростью. Ни разу не видела, чтобы Наташа с кем-то была высокомерна или недружелюбна. Наоборот, она научилась любой недоброжелательный выпад парировать демонстративным спокойствием или даже улыбкой. Она и меня пытается приучить сдерживать эмоции, когда, к примеру, кто-то проявляет нездоровое внимание к Оксане. К сожалению, у меня не всегда это получается.

Конечно, не буду утверждать, что в наших отношениях с Наташей царит полная идиллия — проблема «отцов и детей» в той или иной степени присутствует в каждой семье. У Наташи она проявляется в том, что когда мы бываем друг с другом не согласны, она пытается донести свою точку зрения покровительственным тоном взрослой женщины. Я не сержусь, тем более, как показывает жизнь, Наташа обычно бывает права. Понимаю, что дочка прошла трудный путь, и ее житейская мудрость не показная, а истинная. Кроме того, Наташа — очень компромиссный человек, если не нужно идти на компромисс со своей совестью».

Наталья Водянова и Антуан Арно

«К себе и своей известности моя старшенькая относится спокойно, без придыхания. Но при этом сознает, что возглавляемый ею благотворительный фонд — главное дело ее жизни — держится на ее имени. Под бренд «Водянова» можно привлечь весьма серьезных спонсоров для помощи детям с особенностями развития. Наташа говорит, что такая сторона известности ее очень радует.

В своей семье она никакая не звезда, а очень домашняя, ласковая и нежная и к детям, и к мужу. Рядом с Антуаном Наташа ведет себя как девочка, о которой хочется заботиться и опекать. Он на нее смотрит с такой любовью! Но, думаю, Наташа интересна ему не только как красивая женщина: в его отношении к ней чувствуется и уважение к ее деятельности. А я по-матерински счастлива, что моя дочка живет в гармонии с собой и с окружающим миром, по мере своих сил стараясь сделать его лучше».

Звезды с непростым детством, у которых можно поучиться мужеству

Сказка о Золушке: как обычные девушки стали принцессами

Читайте также: