Фестиваль тюнинга «Spectrol Turbo Fest» прошел в Нижнем Новгороде

Фестиваль тюнинга и уличной культуры «Spectrol Turbo Fest» состоялся на стадионе «Труд» в Нижнем Новгороде 12 мая, сообщается в соцсети «Вконтакте».

Несколько десятков автолюбителей представили публике необычный дизайн своих автомобилей.

В рамках мероприятие состоялись экстримальное стантрайдинг шоу, чемпионат по автозвуку Bass Zone, шоу моделей grid girls и т.д.

Это событие открывает яркий сезон тусовок в стиле «Форсаж», отмечают организаторы.

Как сообщалось ранее, «Драйвовая банда» из Дзержинска представит Россию на международном фестивале по чирлидингу.

Фото из соцсети «Вконтакте».