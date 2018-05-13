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Фестиваль тюнинга «Spectrol Turbo Fest» прошел в Нижнем Новгороде
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Фестиваль тюнинга «Spectrol Turbo Fest» прошел в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Фестиваль тюнинга и уличной культуры «Spectrol Turbo Fest» состоялся на стадионе «Труд» в Нижнем Новгороде 12 мая, сообщается в соцсети «Вконтакте».
Несколько десятков автолюбителей представили публике необычный дизайн своих автомобилей.
В рамках мероприятие состоялись экстримальное стантрайдинг шоу, чемпионат по автозвуку Bass Zone, шоу моделей grid girls и т.д.
Это событие открывает яркий сезон тусовок в стиле «Форсаж», отмечают организаторы.
Как сообщалось ранее, «Драйвовая банда» из Дзержинска представит Россию на международном фестивале по чирлидингу.
Фото из соцсети «Вконтакте».
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