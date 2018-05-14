Spectrol Turbo Fest: автотюнинг, дрифт-такси, грид-гёрлс и взрывы баса

12 мая нижегородский стадион «Труд» превратился в эпицентр взрыва адреналина и громкой музыки. Прокаченные экспонаты российской тюнинг-сцены не оставили равнодушными никого, а мощные басовые вибрации автомобилей-участников Чемпионата России по автозвуку произвели по-настоящему неизгладимое впечатление. Похоже, их слышали по всему Сормово.

Посетители фестиваля стали не только зрителями, но и участниками захватывающих дух событий, ведь в расписании мероприятия было дрифт-такси. И воспользоваться его услугами мог любой желающий.

Даже погода была в этот день на стороне организаторов: солнце и море позитива наполняли площадку.

Под колёсами участников дрифт-шоу асфальт горел в прямом смысле слова.

Конечно, колеса после таких «покатушек» придётся заменить.

Spectrol Turbo Fest — это ещё и семейный праздник.

Без грид-гёрлз такие фестивали не обходятся.

Тату-мастера пока тренируются на… апельсинах.

Участники чемпионата России по автозвуку представили свои прокачеснные тачки.

Многие пришли на фестиваль, чтобы сфотографироваться с агрессивными тюнингованными автомобилями.

В рамках фестиваля состоялось также экстремальное стантрайдинг-шоу от команды JustdoStunt.

Боевые гоночные болиды съехались со всей страны.

Велосипедисты тоже решили выгулять своих двухколёсных друзей.

Особую атмосферу создавали ведущие фестиваля и диджеи.

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