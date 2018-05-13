«Май, как никак»: Рианна удивила прогулкой в объемном пуховике

Знаменитая американская певица Рианна не перестает удивлять поклонников своими необычными образами. Порой кажется, что девушка намеренно провоцирует публику, чтобы разговоры о ней не смолкали ни на минуту. На днях артистка появилась в общественном месте в пуховике просто гигантских размеров.

Иногда кажется, что Рианна живет вовсе не в обычном мире людей, а в некоем вымышленном ею пространстве, в котором она может делать все, что ей вздумается и ходить в том, в чем нравится. Певица зачастую удивляет поклонников своими нарядами, которые мало того, что сами по себе довольно необычны, а в сочетании с такими же фриковыми вещами и вовсе лишают дара речи большинство простых обывателей.

Недавно королева сцены появилась в международном аэропорту Нью-Йорка в домашних тапочках, но полученного таким выходом эффекта ей явно показалось мало, и она дополнила свою очаровательную обувь пуховиком, из-за огромных размеров которого едва могла свести руки вместе. Вид у нее при этом, надо отметить, был не просто нелепый, но довольно забавный.