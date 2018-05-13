«Май, как никак»: Рианна удивила прогулкой в объемном пуховике 

Знаменитая американская певица Рианна не перестает удивлять поклонников своими необычными образами. Порой кажется, что девушка намеренно провоцирует публику, чтобы разговоры о ней не смолкали ни на минуту. На днях артистка появилась в общественном месте в пуховике просто гигантских размеров.
Иногда кажется, что Рианна живет вовсе не в обычном мире людей, а в некоем вымышленном ею пространстве, в котором она может делать все, что ей вздумается и ходить в том, в чем нравится. Певица зачастую удивляет поклонников своими нарядами, которые мало того, что сами по себе довольно необычны, а в сочетании с такими же фриковыми вещами и вовсе лишают дара речи большинство простых обывателей.
Недавно королева сцены появилась в международном аэропорту Нью-Йорка в домашних тапочках, но полученного таким выходом эффекта ей явно показалось мало, и она дополнила свою очаровательную обувь пуховиком, из-за огромных размеров которого едва могла свести руки вместе. Вид у нее при этом, надо отметить, был не просто нелепый, но довольно забавный.
«Летом скидки большие на пуховики, вот и закупилась» «Похоже на мусорный пакет» «Замёрзла бедолага! Май, как никак» «Потеет — худеет. Отстаньте от нее. Человек к лету готовится» «Когда на дворе лето, а бедра еще зимние» «С курточкой все ясно. А что это у нее на ногах?!» «Траурный костюм по ушедшей стройности!» «Когда не успела поносит новый пуховик зимой» «И кровать не нужна, в куртку замотался и спи на здоровье», — шутили в сети интернет-пользователи. Впрочем, несмотря на недоумение фанатов, Рианне, кажется, в последнее время абсолютно безразлично, в чем ходить и как выглядеть. Стоит лишь вспомнить ее фееричное появление на балу Met Gala 2018. Видимо, 30-летняя барбадосская красавица решила, что костюм Папы Римского должен будет остаться в памяти людей надолго. И ведь не ошиблась. *** Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!