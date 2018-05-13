Стеклянный потолок: почему женщинам сложно строить карьеру

До сих пор огромное количество женщин во всем мире в тот или иной момент обнаруживают себя на той же или на незначительно более высокой карьерной позиции спустя долгие годы работы, в то время как мужчины, начавшие работать в то же время и с той же стартовой ступеньки, успели уйти далеко вперёд. Что служит тому причиной и почему это явление куда более системно, чем кажется?

«Стеклянный потолок» (англ. glass ceiling) — обозначение невидимого барьера, не позволяющего двигаться вверх по карьерной лестнице, с которым сталкиваются женщины и другие уязвимые социальные группы (например, этнические меньшинства, небелые люди и т. п.). Термин впервые прозвучал на панельной дискуссии на тему женских карьерных устремлений в США 24 мая 1978 года (таким образом, уже совсем скоро названию «стукнет» 40 лет). Такую характеристику заметной уже тогда тенденции значительно более медленного карьерного продвижения женщин в силу культурных особенностей и предрассудков дала одна из участниц дискуссии, Мэрилин Лоден. В дальнейшем название было подхвачено и популяризировано с помощью ряда изданий, конференций, публичных обсуждений. Как написала сама Лоден в статье для Би-Би-Си всего несколько дней назад, «барьеры к продвижению, которые были культурными, а не личными, наносили массу ущерба женским карьерным амбициям и возможностям».

Как показывает статистика, спустя почти 40 лет ситуация все еще крайне далека от того, чтобы термин исчез за ненадобностью. Так, в 2015 году в США женщины составляли только 19,9% членов Конгресса (что в то же время является рекордом за всю историю его деятельности), 5,2% исполнительных директоров пятисот крупнейших бизнес-компаний (против нуля в 1995), 17% — заседают в советах директоров этих компаний (что на 7% выше, чем в 1995). Позитивным явлением однозначно можно назвать нахождение женщин на 52,2% управленческих позиций в профессиональной деятельности, однако необходимо отметить резкое уменьшение их количества по направлению к верхушке профессиональных иерархий. Российская статистика по вопросу отрывочна и не систематизирована, что оставляет мало возможностей составить представление о ситуации в стране.

Почему же при всем очевидном вреде, который «стеклянный потолок» наносит людям и экономикам, он все еще существует?

Гендерные стереотипы. Пока люди массово считают, что работа делится на «мужскую» и «женскую», а у женщин есть якобы «природой заложенные» умения и стремления выполнять преимущественно домашний и репродуктивный труд, до равного распределения руководящих постов на всех уровнях властной иерархии идти еще довольно далеко.

Законодательные пробелы. Отсутствие обязательного декретного отпуска для отцов, фактическая слабость и неустойчивость гарантий для женщин, оставляющих рабочее место на время отпуска по беременности и уходу за детьми, а также отсутствие целенаправленной государственной поддержки женского лидерства добавляют веса в копилку факторов, поддерживающих существование «стеклянного потолка».

Социальные условия. Разница в зарплате мужчин и женщин на одних и тех же постах, экономически обусловленный выход в отпуск по уходу за детьми именно матерей, а не отцов, и следующее за этим преимущество мужчин в глазах работодателей как тех, кто не будет уходить на больничные и сможет посвящать работе больше времени за счет выполнения женщинами работы по дому и обслуживанию «кормильцев» добавляют еще одно весомое препятствие на пути не только к реализации женских карьерных амбиций, но и к их возникновению в принципе.

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