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Круассан с 282 слоями
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Круассан с 282 слоями 

Вечерняя Москва 37 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Всякий продавец хвалит свой товар. Это естественно, он же хочет его сбыть. И нам, потребителям, от его рекламных усилий тоже польза: наше внимание обращают на какие-то важные, но неочевидные достоинства предлагаемого товара.
Особенно ценно это в случае с продуктами питания. Пальто хотя бы можно померить и в зеркало посмотреться, а вот что-нибудь съедобное попробовать перед его покупкой удается не всегда.
Взять хотя бы все более популярный последнее время слоеный рогалик с красивым французским названием «круассан». Кофе с круассаном — отличный завтрак, быстрый, вкусный и сытный. Многие считают основной ценностью такой слойки ее необычайную пышность. Невесомая воздушность такой выпечки зависит от количества слоев в готовом тесте. Процесс хорошо известный и простой до примитивности: тесто раскатывают и складывают пополам, еще раз раскатывают и снова складывают, и так до тех пор, пока хватает сил и терпения. Несложно прикинуть, что общее количество слоев должно быть как минимум кратно четырем или восьми, хотя у щепетильных хозяек и классных кондитеров счет идет на многие десятки.
Это все была преамбула к реальному случаю из нашей гастрономической жизни. Вот как отнестись к радостному сообщению кондитеров, что в их круассанах 282 слоя? Вроде бы здорово, это реально много, восторг! Однако же смутный дискомфорт почему-то омрачает ситуацию. Потому что это замечательное число не делится на четыре. И на восемь тоже, не говоря уже о более сложных вычислениях. То есть красивые цифры взяты с потолка, для красного словца.
При этом очень может быть, что сами по себе рогалики вкусные и даже пышные, но настроение уже не то, покупать расхотелось… Доверяй, но проверяй, известное дело.
Иногда для этого вполне достаточно школьного курса арифметики. Даже в кондитерской.
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