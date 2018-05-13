Ещё
Влюбленная Тина Кунаки не отпускала Венсана Касселя ни на шаг
Далее:
Читайте также:
Ещё

Влюбленная Тина Кунаки не отпускала Венсана Касселя ни на шаг 

Журнал ОК! 36 минут назад
12 мая актёр Венсан Кассель и его молодая подружка модель Тина Кунаки появились вместе на кинопремьере Girls of the Sun в раммках Каннского кинофестиваля. Счастливые возлюбленные улыбались и позировали фотографам. А Тина не отходила от избранника ни на шаг, буквально прижимаясь к нему.
Тина Кунаки и Венсан Кассель
Венсан выглядел, как джентельмен, в смокинге и бабочке, а Тина блистала в сверкающем серебристом платье с черным поясом, глубоким декольте и разрезом от Alexandre Vauthier.
В сети оставлят восторженные комментарии в адрес пары.
CRYSTAL @tinakunakey in @alexandrevauthier with @vincentcassel #redcarpet #EvaHusson #lesfillesdusoleil
A post shared by Alexandre Vauthier Official (@alexandrevauthier) on  May 13, 2018 at 5:18am PDT  Ранее сообщалось, что Венсан сделал предложение своей избраннице. На это намекнула сама Тина, опубликовав селфи с кольцом на безымянном пальце.
Журнал ОК!: последние новости
Пиппа Миддлтон пытается скрыть беременность за одеждой? Кайли Дженнер и Трэвис Скотт дали волю чувствам Эмили Ратажковски кардинально сменила имидж
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Переплюнула Аллу»: София Ротару поразила поклонников43
Страшнее и страшнее: звезды, которые уродуют себя12
Названы песни, которые слушают психопаты16
Почему в оральном сексе царит гендерное неравенство7
Муж Саши Савельевой ошеломлен ее фото в бикини20
Видео
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
05:45
Зрители в шоке: британка живет с 4 мужчинами сразу
Любовь
10:00
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей
Красота
07:05
Эти продукты нужно срочно выбросить
Еда
06:55
Певицы и актрисы скрывают кошмарную суть
Звёзды
06:33
Раскрыты способы достижения счастья
Психология
00:59
Модель показала, как алкоголь разрушает тело
Красота
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение