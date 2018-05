Влюбленная Тина Кунаки не отпускала Венсана Касселя ни на шаг

12 мая актёр Венсан Кассель и его молодая подружка модель Тина Кунаки появились вместе на кинопремьере Girls of the Sun в раммках Каннского кинофестиваля. Счастливые возлюбленные улыбались и позировали фотографам. А Тина не отходила от избранника ни на шаг, буквально прижимаясь к нему.

Тина Кунаки и Венсан Кассель

Венсан выглядел, как джентельмен, в смокинге и бабочке, а Тина блистала в сверкающем серебристом платье с черным поясом, глубоким декольте и разрезом от Alexandre Vauthier.

В сети оставлят восторженные комментарии в адрес пары.

CRYSTAL @tinakunakey in @alexandrevauthier with @vincentcassel #redcarpet #EvaHusson #lesfillesdusoleil

A post shared by Alexandre Vauthier Official (@alexandrevauthier) on May 13, 2018 at 5:18am PDT Ранее сообщалось, что Венсан сделал предложение своей избраннице. На это намекнула сама Тина, опубликовав селфи с кольцом на безымянном пальце.