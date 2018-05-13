Как в СССР появились треугольные пакеты молока

Одним из самых запоминающихся символов советской эпохи считаются треугольные пакетики молока. Многие жители нашей страны с ностальгией вспоминают качество наполнявшего их напитка, а также удобную форму, которую практически невозможно было опрокинуть, пролив молоко. При этом большинство населения СССР искренне считало, что данные пакеты в форме пирамиды изобретение отечественной промышленности. Увы, это не так.

Молочный детектив

С точки зрения математики пакет молока, который мы традиционно называем треугольным или пирамидальным на самом деле имел форму тетраэдра. Предложение разливать молоко в подобные, удобные с точки зрения эксплуатации пакеты впервые появилось в Швеции в 1944 году. Однако сразу внедрить данное новшество не получилось из-за отсутствия технологии внутреннего покрытия картона полиэтиленом. Без него картон мгновенно размокал, а молоко портилось. Необходимое устройство для создания пакета, в форме тетраэдра покрытого изнутри пленкой появилось только в 1952 году у компании «Tetra pack». Сегодня используя данную технологию, упаковывают огромное количество молочной продукции и соков по всему миру, но в 1950-х годах шведская компания стала пионером в применении данной технологии. Правда, до сих пор толком не известно ни кто изобрел данную необычную упаковку, ни кто первым предложил алгоритм закрытия пирамидальной упаковки молока. Считается, что этим человеком был Рубен Раусинг, создатель и владелец «Tetra pack». Однако ряд источников утверждает, что на самом деле молочный тетраэдр был придуман лаборантом Эриком Валленбергом, а способ закрытия пакета первым пришел в голову рядовому сотруднику компании Эрику Торудту. Однако бесчестный и вероломный Раусинг на правах владельца компании присвоил себе лавры своих сотрудников. Тем не менее, несмотря на внутренние разногласия в компании появление на рынке пищевой промышленности пирамидальных картонных пакетов вызвало настоящую революцию, существенно потеснив тяжелую и неудобную, хотя более экологически чистую стеклянную тару.

Удобная — неудобная упаковка

Несмотря на то, что пирамидальная форма упаковки молока сразу пришлась по душе конечному потребителю, долгое время на Западе шло бурное обсуждение всех плюсов и минусов данной формы пакета молока. С одной стороны пирамидку было удобно упаковывать в сумку, из нее было удобно пить при отсутствии стакана, а в открытом виде она не проливалась. С другой стороны при отрезании кончика тетраэдра чтобы налить молоко, оно часто выплескивалось. Необходимо было определенным образом приспособиться, чтобы правильно отрезать кончик пакета и не облиться. На Западе пирамидальная форма пакетов молока просуществовала семь лет с 1952 по 1959 год. Затем тетраэдр сменили на параллелепипед, или попросту говоря, на прямоугольный пакет. Произошло это из-за несоразмерно больших транспортных расходов. Это не удивительно, поскольку пирамидальные пакеты невозможно было упаковать в прямоугольные коробки. Для них пришлось выпускать особую шестиугольную тару, которая занимала слишком много места в кузове продуктовых грузовиков, оставляя пустое место, которое ничем нельзя было заполнить. При этом по иронии судьбы, как только Швеция отказалась от использования тетраэдров для упаковки молока, в тот же год данная технология была внедрена в СССР.

Они нам нравятся!

Сложно сказать по какой причине, но в отличие от Запада пакеты для продажи молока в виде пирамидок прижились в СССР. И не просто прижились. В подобной таре на прилавки магазинов попадало большинство молочных товаров: молоко пастеризованное и стерилизованное, кефир, а также сливки. При этом пирамидки выпускались самых разных размеров от 500 граммовых для молока и кефира до 300 граммовых для сливок. После развала Советского Союза молоко в треугольных пакетах заменили прямоугольных пакеты, но в последнее время на прилавках гипермаркетов вновь можно встретить треугольные пакеты молока и других молочных продуктов.