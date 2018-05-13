Красоты хочется 

Новый образ для девушки — это всегда праздник. В нашу рубрику «Московская золушка» приходят сотни писем от девушек, желающих преобразиться. Вот лишь некоторые.
Марина Червоная
Мне 27. Я жизнерадостная девчонка с кудрявыми волосами. Люблю Бога, мир, жизнь, красоту творения… Коммуникабельна, харизматична. А еще я сладкоежка, но это вовсе не мешает мне жить.
Добрый день! Мне 24 года, живу и работаю в Москве. Очень хочу преобразиться в вашей рубрике. Активно занимаюсь спортом, люблю узнавать что-то новое.
Дорогие девушки! Наша рубрика — для вас! Вас сфотографирует неоднократный победитель «Пресс-фото России», номинант Пулитцеровской премии Сергей Каптилкин. Партнеры проекта — ведущие салоны красоты, магазины одежды, ювелирные компании, интернет-магазины и известные стилисты. Чтобы принять участие, присылайте фотографии на почту zolushkavm@gmail.com ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ФОТО: JPG, не менее 700 Kb, разрешение 300 dpi. Впрочем, если трудно разобраться в этих цифрах, не смущайтесь — присылайте снимки, какие есть. В крайнем случае мы свяжемся с вами и все уточним.