Ещё
Красоты хочется
Далее:
Читайте также:
Ещё

Красоты хочется 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Новый образ для девушки — это всегда праздник. В нашу рубрику «Московская золушка» приходят сотни писем от девушек, желающих преобразиться. Вот лишь некоторые.
Марина Червоная
Мне 27. Я жизнерадостная девчонка с кудрявыми волосами. Люблю Бога, мир, жизнь, красоту творения… Коммуникабельна, харизматична. А еще я сладкоежка, но это вовсе не мешает мне жить.
Анастасия Зуева
Добрый день! Мне 24 года, живу и работаю в Москве. Очень хочу преобразиться в вашей рубрике. Активно занимаюсь спортом, люблю узнавать что-то новое.
Дорогие девушки! Наша рубрика — для вас! Вас сфотографирует неоднократный победитель «Пресс-фото России», номинант Пулитцеровской премии Сергей Каптилкин. Партнеры проекта — ведущие салоны красоты, магазины одежды, ювелирные компании, интернет-магазины и известные стилисты. Чтобы принять участие, присылайте фотографии на почту zolushkavm@gmail.com  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ФОТО: JPG, не менее 700 Kb, разрешение 300 dpi. Впрочем, если трудно разобраться в этих цифрах, не смущайтесь — присылайте снимки, какие есть. В крайнем случае мы свяжемся с вами и все уточним.
Вечерняя Москва: последние новости
Круассан с 282 слоями Юнкоры «ВМ» помогли пенсионерке поставить родных в ряды «Бессмертного полка» Календарь дачника. Когда и что сажать в мае
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Переплюнула Аллу»: София Ротару поразила поклонников44
Страшнее и страшнее: звезды, которые уродуют себя15
Названы песни, которые слушают психопаты16
Почему в оральном сексе царит гендерное неравенство7
Все напоказ: бесстыдные купальники звезд22
Видео
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
05:45
Зрители в шоке: британка живет с 4 мужчинами сразу
Любовь
10:00
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей
Красота
07:05
Эти продукты нужно срочно выбросить
Еда
06:55
Певицы и актрисы скрывают кошмарную суть
Звёзды
06:33
Раскрыты способы достижения счастья
Психология
00:59
Модель показала, как алкоголь разрушает тело
Красота
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение