Красоты хочется

Новый образ для девушки — это всегда праздник. В нашу рубрику «Московская золушка» приходят сотни писем от девушек, желающих преобразиться. Вот лишь некоторые.

Марина Червоная

Мне 27. Я жизнерадостная девчонка с кудрявыми волосами. Люблю Бога, мир, жизнь, красоту творения… Коммуникабельна, харизматична. А еще я сладкоежка, но это вовсе не мешает мне жить.

Добрый день! Мне 24 года, живу и работаю в Москве. Очень хочу преобразиться в вашей рубрике. Активно занимаюсь спортом, люблю узнавать что-то новое.