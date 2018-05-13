Как сделать ноги более длинными?

Термин «растянуть ноги» не совсем верен. Ноги можно не растянуть, а удлинить. Причем двумя способами: визуально и хирургически. Визуально удлинить ноги можно с помощью высокого каблука и подтянутых ягодиц. Круглые подтянутые ягодицы в сочетании со слегка зауженной юбкой способны зрительно удлинить ноги минимум на 4-6 сантиметров. МедикФорум выяснил, как еще можно удлинить ноги.

Как удлинить ноги?

Удлинить же ноги хирургическим способом тоже можно, но стоить это будет в разы дороже покупки пары новых туфель на высоком каблуке и полугода занятий фитнесом. Примерная стоимость удлинения ног в России колеблется в диапазоне 150-250 тысяч рублей. За рубежом стоимость процедуры зависит от того, на сколько сантиметров вы хотите удлинить ноги: 1 см удлинения стоит от 400-800 долларов. Хирургическое удлинение ног позволяет добиться увеличение длины голени на 5-8 сантиметров. При этом удлинение ног производится с помощью двух базовых методов: метода А. И. Блискунова и техники А. Илизарова. Наиболее распространенным является метод А. Илизарова, основанный на применении специально сконструированного аппарата. В первую очередь проводится операция, в ходе которой на обоих бедрах и голенях закрепляют аппарат А. Илизарова и производят перелом костей в двух местах. Элементы кости фиксируются аппаратом. Через несколько дней, подкручивая гайки на аппарате начинают удлинять ноги: каждые несколько дней аппарат становится все длиннее, «вынуждая» кости наращивать костную массу в местах перелома. За сутки длина аппарата может увеличиваться на 1 мм. При этом, чтобы добиться удлинения ног примерно на 5 см в общей сложности, носить аппарат А. Илизарова придется порядка 50 дней. Процедура эта не из приятных, причем обезболивание обеспечивается лишь первые несколько дней во избежание привыкания к медицинским препаратам.

Как проходит восстановление после удлинения ног?

По завершении процесса удлинения аппарат с ноги снимают, но ноги фиксируют таким образом, чтобы защитить молодую костную ткань от лишних нагрузок. Нося на ногах аппарат А. Илизарова уже на пятые сутки можно передвигаться на костылях, но двигательная активность ограничивается, как правило, несколькими метрами. После снятия аппарата пробыть в малоподвижном состоянии придется еще несколько недель. И только по завершении периода фиксации можно будет передвигаться без помощи костылей или коляски, однако активные физические нагрузки и длительные пешие прогулки будут запрещены еще в течение примерно полугода. Несмотря на тот факт, что операция по удлинению ног считается не самой сложной, в ходе операции или послеоперационного периода могут возникнуть осложнения.

Какие могут возникнуть осложнения?

-кровотечения из-за травматизации сосудов при введении спиц или стержней; — инфекционные осложнения, которые могут привести к спицевому остеомиелиту; — болевой синдром; — шрамы на голенях. После операции по удлинению ног по крайней мере несколько недель будет полностью нарушена трудоспособность. Ранее ученые назвали три хитрости, которые позволят сделать ноги более длинными.