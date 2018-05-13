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Охота за головами: как в СССР срывали шапки
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Охота за головами: как в СССР срывали шапки 

Русская семерка 2 часа назад
Фото: Русская семерка
С наступлением зимы в СССР начиналась настоящая эпидемия воровства. Целью преступников, как правило, становились головные уборы сограждан. Какие же шапки снимали чаще всего? Каким образом? И почему именно шапки?
Меховая шапка в СССР
В 80-х — 90-х годах ХХ века в СССР меховая шапка из норки стала признаком определенного статуса своего владельца. Значимость в те годы головного убора из благородного меха можно сравнить разве что со значимостью гаджетов для современной молодежи. Именно поэтому шапку старались не снимать даже во время съемки в фотоателье, в зрительных залах театров и кино и на других мероприятиях.
Меховые шапки своей формой зачастую напоминали ушанки. Однако в большинстве своем уши и козырек были обыкновенной бутафорией. В связи с этим головные уборы нельзя было закрепить с помощью завязок под подбородком. Именно легкость, с которой можно было сорвать с головы жертвы шапку, и привлекала преступников. К тому же в таком виде воровства не требовались ни оружие, ни навыки рукопашного боя.
Обзавестись норковой шапкой мечтали многие, но не все могли себе это позволить. К примеру, шапка из кролика стоила в СССР 12 рублей, а из норки — все 300. Поэтому головной убор из дорогого меха было совсем нетрудно сбыть.
Головные уборы из меха в то время являлись своеобразной валютой, на которую можно было приобрести многие другие товары или продукты. Чаще всего преступники продавали свою добычу прямо на улицах. Желающий стать владельцем подобного головного убора обычно не интересовался историей вещи, так как сам обо всем догадывался, да и цена трофея была намного ниже его реальной стоимости.
Безграничная фантазия шапочников
Большинство преступников просто пристраивались к своей жертве сзади и, улучив момент, срывали шапку. Главное в этом деле было быстро скрыться с места, поэтому чаще всего промышляли таким воровством молодые люди или подростки. Увидеть, а тем более запомнить своего обидчика, жертва не имела никакой возможности. Не могли помочь и многочисленные свидетели, никто не в состоянии был толком описать преступника из-за внезапности его нападения (даже если преступление происходило в светлое время суток).
Промышляли воры и в общественных туалетах, чаще всего на железнодорожных и автобусных вокзалах. Наметив жертву, преступник следовал за ней в туалет и, стараясь не показывать своего лица, заходил в соседнюю кабинку. После того, как жертва принимала определенную позу, преступник через перегородку сдергивал головной убор и исчезал. Потерпевший по понятным причинам не имел возможности в ту же секунду броситься в погоню.
Ходили даже слухи, что шапочники использовали в своем ремесле удочки или просто лески с крючками. С помощью этих рыболовных снастей они снимали головные уборы со своих жертв, находясь в нескольких метрах от них. Однако такой способ воровства требовал сноровки и идеального глазомера. Поэтому это, скорее, исключение из правил или вовсе легенда.
Меры предосторожности
Но советские граждане не могли так просто расстаться с самым дорогим аксессуаром в своем гардеробе. Даже женщины зачастую давали мощный отпор воришкам, если успевали поймать тех за руку. Кроме того, некоторые смекалистые дамы пришивали к своим шапкам и шапкам своих мужей резинки или веревочки, которые фиксировались под подбородком. Благодаря этому нехитрому приспособлению, сорвать шапку с головы жертвы ворам было уже не так-то просто.
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