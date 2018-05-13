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Не смог молчать! Охранник Кайли Дженнер прокомментировал слухи, что он отец Сторми!
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Не смог молчать! Охранник Кайли Дженнер прокомментировал слухи, что он отец Сторми! 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Малышке Сторми всего 3 месяца, а она уже оказалась в центре скандала! Сначала в Сети были уверенны, что настоящий отец Сторми — бывший парень Кайли Дженнер (20) Тайга (28) (даже мама рэппера хотела, чтобы он сделал ДНК тест), а после того, как звезда опубликовала фото с лицом ребенка, все поразились сходству с ее личным охранником Тимом Чангом.
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Вчера Тим вместо того, чтобы отрицать слухи, заявил The Daily Mail: «Не могу вам сказать».
А теперь решил высказаться более определенно. В своем Instagram телохранитель выставил пост: «Я очень закрытый человек и никогда никак не реагирую ни на какие истории и слухи, особенно на смехотворные. Но из уважения к Кайли, Трэвису, их ребенку и чести семьи, я бы хотел сказать, что мои отношения с Кайли только профессиональные. Я прошу больше не затрагивать эту тему в CМИ».
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Напомним, настоящий отец Сторми — бойфренд Кайли, рэпер Трэвис Скотт.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ne-smog-molchat-ohrannik-kajli-dzhenner-prokommentiroval-sluhi-chto-on-otets-stormi/
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