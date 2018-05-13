От измен до расстрелов: как сложились судьбы известных кремлевских жен 

Статус и наличие денег в семье давно не служат гарантией счастливой жизни партнеров, и эти известные политические личности прошлого столетия являются тому подтверждением. Жены вошедших в историю госдеятелей всегда вызывали интерес со стороны общественности, но их судьбы весьма нередко развивались достаточно трагическим образом. Нино Гегечкори Девушка стала супругой Лаврентия Берии в возрасте 16 лет, хотя со стороны родственников имелись активные протесты. В Кремле ее знали как первую красавицу, которая категорически не принимала слухи об изменах своего мужа. После ареста Берии по обвинению в причастности массовых репрессий в период правления Сталина Нино Гегечкори и ее сын не менее года находились в тюрьме, подвергаясь регулярным допросам. Однако супруга не желала выступать против своего супруга, отказываясь также верить в его вину. Надежда Крупская Избранница Владимира Ленина не являлась примерной домохозяйкой и не стремилась получить статус хранительницы домашнего очага, но она предоставляла большую поддержку в вопросах политики и являлась соратником своего мужа. Пара связала себя узами брака летом 1898 года, оставаясь вместе всю жизнь, даже после того, как вождь влюбился в русскую революционерку Инессу Арманд. Крупская выступала инициатором развода и даже занялась поисками отдельного жилья, но ее супруг оказался не согласен на такой исход событий. Надежда Аллилуева Ее 38-летний Иосиф Сталин взял в жены, когда девушке было 16 лет, притом уже тогда она имела весьма вспыльчивый и ревностный характер. В этой семье часто наблюдались скандалы, зарождавшиеся на почве подозрений в изменах со знаменитыми представительницами мира культуры. Аллилуева откровенно поделилась с супругой Молотова в том, что желает развода, но в 1932 году девушка застрелилась. Причина ее суицида до сих пор не была установлена. Евгения Хаютина Жена генкомиссара госбезопасности Николая Ежова отличалась большим увлечением мужчинами и даже после свадьбы Хаютина подозревалась в связях с коллегами и такими личностями как Исаак Бабель, Отто Шмидт и Михаил Шолохов. В 1938 она была отправлена в санаторий для лечения психического невроза, откуда прислала супругу письма, в ответ на которое получила сувенир и пачку снотворного. Девушка приняла медикаменты и скончалась спустя двое суток, а историки предполагают, что отправленный сувенир был сигналом для самоубийства. Ида Авербах Российский революционер Генрих Ягода искал выгоду в своей женитьбе, поэтому выбрал для этих целей Авербах. В итоге он успешно сблизился с семьей Якова Свердлова, а его избранница благодаря наличию поддержки сумела заполучить должность помощника прокурора столицы. Однако их счастливая семейная жизнь продлилась недолго, ведь деятель в 1938 оказался расстрелян, а спустя месяц казнили и его суженую. Светлана Попова Николай Щёлоков знакомство с будущей супругой завел еще в период Второй мировой войны, а свадьбу сыграли в 1944 году. В послевоенное время советский государственный деятель быстро добился успехов в карьере, а Светлана Попова быстро стала известной алчной кремлевской женой. Она коллекционировала антиквариат и любила драгоценности, но после снятия супруга с должности главы МВД застрелилась. Тем же путем пошел и непосредственно Щёлоков накануне собственного ареста.