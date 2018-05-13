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Валерия покинула Россию
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Валерия покинула Россию 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Валерия сделала снимок в Инстаграм со своей подругой — доктором Натальей Куренковой и рассказала, что приехала вместе с мужем в Рим на ее День рождения. Певица выразила благодарность всей семье Куренковых и рассказала, что продолжила романтические выходные в одном из самых красивых городов мира, гуляя по улочкам, и изучая новые места.
В Риме Валерия с мужем останутся только на выходные. По словам артистки, она очень любит этот город и была в нем много раз, но считает, что до конца изучить Рим не может никто, ведь каждый раз в путешествии открывается что-то новое.
Так женщина попросила своих читателей поделиться информацией, как связаны между собой две виллы — Villa d'Este, расположенные на озере Комо и в Тиволи. Валерия отметила, что она пыталась разобраться с этой загадкой самостоятельно, провела некоторое время, изучая ответы из поисковиков, но так и не смогла найти нужную информацию.
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