Почему сын известного художника Юрий Репин выпрыгнул из окна 

Говорят, что на детях гениев природа отдыхает. Однако истории известны множество примеров, когда это утверждение было опровергнуто. Являлся ли сын известного художника Ильи Репина Юрий талантливым живописцем или нет — вопрос спорный. Зато личностью он был точно неординарной. Да и вся жизнь Юрия Репина не отличалась однообразием.
Вечный ребенок
На самом деле Илья Репин назвал сына Георгием. Однако домашние всегда звали его на русский манер — Юрием. Юра появился на свет, когда Репину-старшему было 33 года. Юра рос болезненным и хилым. В связи с этим его часто излишне опекали, благодаря чему, уже даже будучи взрослым, Юрий нередко проявлял некоторый инфантилизм в поведении и поступках.
Через 10 лет после рождения Юры Илья Репин расстался со своей женой Верой Шевцовой. Двое девочек остались жить с отцом, а Юра и его сестра Таня — у матери.
Тем не менее Юрий, видимо, не затаил обиду на отца, а, напротив, во многом старался походить на него. Будучи ребенком, он занимался в рисовальной школе, а позже — в качестве вольного слушателя посещал занятия в Императорской Академии художеств. И хоть Репин-старший во всем пытался помогать своему отпрыску, Юрий Ильич учебу так и не закончил.
Череда смертей
Скоро Юрий обзавелся семьей и потомством. Интересно, что даже участок с домом для сына, его жены и детей выделили именно Репин-старший и его новая супруга. Находился участок в поселке Куоккала (ныне Репино).
Однако, надо отдать должное, живопись Юрий Ильич все же не забросил. По мнению специалистов, ему особенно удавались сюжеты на военную тематику. Например, за полотно «Петр I перед Полтавской баталией» Юрий Репин даже получил награду от Общества поощрения художников. Да и пейзажи, и портреты, написанные им в Куоккала, тоже стоят внимания.
Хотя, по сути, Юрий Репин все же долгое время жил за счет своего отца и его супруги. Но подобное иждивенчество когда-нибудь должно было прекратиться. В 1920-е годы на Юрия обрушилась просто череда несчастий. Сначала скончалась жена Репина-младшего, затем его отец, а следом и одна из его сестер.
Прыжок из окна
С тех пор Юрий Репин становится нелюдим, неопрятен, ударяется в мистику. Он уходит от пейзажей и батальных сцен и изображает все больше сюжетов на библейскую тематику. Зачастую он ведет себя как юродивый.
В конце 30-х годов сестра увозит Юрия в Хельсинки. Репин-младший продолжает писать, в основном иконы. У Юрия Ильича появляется склонность к бродяжничеству. Он может уйти из дома и остаться на ночь в приюте для бездомных. Видимо, дают о себе знать смерти близких людей и определенная склонность к психическому расстройству или же уже наличие душевной болезни.
9 августа 1954 года Юрий Репин падает из окна четвертого этажа одной из зданий в Хельсинки. Некоторые исследователи утверждают, что это несчастный случай. Однако большинство склоняются к мысли о том, что сын гения просто покончил с собой. К тому времени сестра, с которой проживал Юрий, умерла, а жить один он не умел или не хотел.