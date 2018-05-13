Дочь Любови Успенской эмигрирует в Израиль

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина уверена: только на Земле обетованной она обретет настоящую гармонию.

Татьяна уже второй год живет в Коста-Рике. Девушка, которая мечтает стать художником, возвращаться в Москву не намерена. Она хочет выучить иврит и уехать в Израиль.

О своей Татьяне Любовь готова разговаривать бесконечно. Единственную дочь звезда родила поздно — в 35 лет. До этого времени артистка считала, что никогда не станет мамой из-за аборта, который вынуждена была сделать в молодости. Когда Татьяна родилась, Успенская старалась дать ей самое лучшее. Девушка занялась йогой, осваивала духовные практики, долгое время жила на Гоа. В последнее время Татьяна обосновалась в Коста-Рике. И однажды едва там не погибла. Когда с другом она решила поплавать в океане, попала в опасное течение. Больше получаса она боролась за свою жизнь.

— Когда стали выбираться обратно, у нас не получилось, — вспоминает Татьяна. — Мой приятель испугался и начал кричать: «Мы сейчас погибнем!»

Впрочем, вскоре из Коста-Рики Татьяна намерена перебраться поближе к звездной маме. Успенской 29-летняя девушка уже объявила, что планирует переехать в Израиль. Татьяна считает, что только там она сможет обрести себя. Успенская намерение дочери поддерживает. Ведь, если Таня будет жить в Израиле, они смогут видеться чаще.

— Да, Татьяна собирается пере-ехать в Израиль, — не отрицает Любовь Залмановна. — Сейчас она активно учит язык, чтобы могла там свободно разговаривать. Ей хочется узнать эту страну, свои корни. Я ей не мешаю — пускай делает все, что подсказывает сердце. В Москву она пока возвращаться не хочет. Конечно, я очень по ней скучаю. Сейчас мы с Татьяной договорились, что она приедет ко мне на отдых в Испанию, а потом я поеду к ней в Коста-Рику. Ей, конечно, со мной очень повезло. Я ей говорю: «Таня, когда ты выйдешь замуж?» А она мне отвечает: «С такой мамой мне никакой муж не нужен!»

В отсутствие Татьяны Успенская занялась ремонтом в своем загородном особняке на Новой Риге. Мы уже рассказывали, что Любовь Залмановна из-за этого даже вынуждена жить в подвале. Но певицу это не смущает: ведь вскоре она осуществит свою мечту.

— Сейчас я делаю себе гардероб королевы, — рассказывает артистка. — Он у меня будет огромным — метров четыреста! Занимает весь второй этаж! Я все меняю ради нового гардероба! Мне хочется, чтобы, когда я заходила, в комнате мягко зажигался свет и начинали петь птицы! Это, конечно, прихоти королевы, но мне хочется, чтобы было именно так! Я о нем давно мечтала!

Для работ Успенская наняла высококлассных мастеров. Делать новый гардероб ей будут латвийские строители.

— Конечно, ремонт мне очень дорого обходится! — говорит Любовь Залмановна. — Пока даже сама точно не знаю, сколько миллионов уйдет на это. Все стоит бе-зумно дорого! Но я не жалею денег. Тем более что бригада из Риги очень крутая, у меня шикарные дизайнеры по свету — я ими очень довольна.