Какую роль сыграла медсестра Нина Коровякова в жизни Брежнева

Нина Александровна Коровякова была личной медицинской сестрой и особой, приближенной к генсеку Советского Союза Брежневу в последние годы его правления. Эта женщина пользовалась уважением и безграничным доверием Леонида Ильича. Здоровье главы государства в последние годы сильно ухудшилось, поэтому без поддержки медицинского персонала он почти не мог обходиться.

Доверенное лицо

Но Нина Александровна значила для Брежнева много больше, чем просто человек, который ставит уколы и напоминает о необходимости вовремя принять нужные лекарства. Она пользовалась абсолютным доверием генсека, почти всегда присутствовала на его обедах с членами политбюро и во время обсуждения важных государственных вопросов. Коровякова знала и о многих государственных секретах.

Брежнев всегда брал Нину Александровну с собой в заграничные поездки, обеспечил квартирой, нередко дарил очень дорогие подарки и называл только по имени, «Нина». Все остальные люди в окружении генсека называли медсестру исключительно по имени-отчеству. За глаза поговаривали, что Коровякова была не только медицинской сестрой, но и последней любовью Леонида Ильича.

Напоминание о фронтовой страсти

Нина Коровякова пришла на работу в Кремль в 1975-ом. Ей тогда было около сорока. До этого женщина работала в поликлинике №4 при Главуправлении. Нина Александровна и в таком зрелом возрасте была удивительно хороша. Фигуристая брюнетка с ясными глазами и ослепительной улыбкой сразу же пришлась по вкусу генсеку, которому тогда перевалило за 60.

Женщина была, что называется, «кровь с молоком». А еще она напоминала Леониду Ильичу его фронтовую возлюбленную Тамару, служившую в части Брежнева полковым врачом. Как бы ни был влюблен тогда будущий генсек, ему пришлось расстаться с Томой ради сохранения семьи. И вот появилась Нина Александровна, как две капли воды похожая на ту женщину.

Брежнев любил Коровякову и за то, как нежно она делала массаж, как вникала во все его проблемы, облегчала старческие хвори. Перед смертью она вспоминала, что Брежнев был так сильно привязан, что даже хотел на ней жениться. Сделать этого генсек, конечно, не мог в силу своего женатого положения и высокого поста в стране. И все же «дорогая Нина» всегда была при нем.

Роковая женщина

Как бы ни любил Брежнев свою медсестру, именно она сыграла роковую, даже трагическую роль в его судьбе. Брежнев в последние годы страдал бессонницей. Из-за слабого сердца генсека личный врач Михаил Костырев не выписывал ему снотворные препараты. Но тут Брежневу снова решила услужить Нина Коровякова.

До сих пор никто не знает, где медсестра добывала сильнодействующие препараты наркотического спектра, но снабжение не прерывалось многие годы. После смерти Брежнева в политбюро стали поговаривать, что она была агенткой Андропова и специально вгоняла в гроб состарившегося генсека. У Брежнева развилась зависимость, о которой все знали. Кардиолог предупредил, что у него сильно сдало сердце и нужно перестать принимать снотворное.

После этого приближенные разлучили генсека с медсестрой. Ее перевели в столовую при Генуправлении, где Нина Александровна проработала до самой пенсии диетсестрой. Брежнев очень тяжело переживал расставание со своей дорогой Ниной, тосковал и постоянно о ней спрашивал. Многие заметили, что после ее ухода он сразу сильно сдал, состарился в одночасье, а вскоре и умер. Так что если не медикаменты, то расставание с этой роковой женщиной стоило генсеку жизни.