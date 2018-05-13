Москвичей предупредили об опасных жидкостях для розжига углей

Спасатели рекомендуют горожанам не экономить на жидкостях для розжига углей в мангалах, чтобы потом не оказаться на больничной койке. Бутылки с контрафактными веществами иногда взрываются в руках у собравшихся на пикники людей. С началом сезона шашлыков в ожоговый центр попадают десятки отдыхающих.

Как рассказали в МЧС , насторожиться стоит, если на прилавке лежат дешевые емкости без инструкций на русском языке. В таких бутылках может быть что угодно: от машинного масла, до взрывоопасного растворителя.

Как выбрать правильную жидкость и какая техника безопасности существует при ее использовании — в материале телеканала Москва 24.