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Москвичей предупредили об опасных жидкостях для розжига углей
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Москвичей предупредили об опасных жидкостях для розжига углей 

Москва24 55 минут назад
Фото: Москва24
Спасатели рекомендуют горожанам не экономить на жидкостях для розжига углей в мангалах, чтобы потом не оказаться на больничной койке. Бутылки с контрафактными веществами иногда взрываются в руках у собравшихся на пикники людей. С началом сезона шашлыков в ожоговый центр попадают десятки отдыхающих.
Как рассказали в МЧС, насторожиться стоит, если на прилавке лежат дешевые емкости без инструкций на русском языке. В таких бутылках может быть что угодно: от машинного масла, до взрывоопасного растворителя.
Как выбрать правильную жидкость и какая техника безопасности существует при ее использовании — в материале телеканала Москва 24.
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