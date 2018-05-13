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«Я была молода и мне нужны были деньги»: Понарошку рассказала, как зарабатывала на жизнь
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«Я была молода и мне нужны были деньги»: Понарошку рассказала, как зарабатывала на жизнь 

Russianshowbiz.info 40 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая Ирена Понарошку откровенно рассказала о том, как в детстве сдавала бутылки в пункт приема стеклотары.
Понарошку пошутила, что в то время очень жалела, что родилась в непьющей семье, потому что не смогла разбогатеть на бутылках кефира, «Можайского» молока и лимонада «Колокольчик». Маленькая Ирена очень хотела накопить на куклу Барби с гнущимися ногами, но у нее не получалось.
Позже старший брат попросил девочку сшить на заказ флаг ЦСКА. Уже в 9 лет Ирена достаточно ловко справлялась со швейной машинкой и даже шила для себя «нелепые» наряды по выкройкам из журнала «Бурда». Готовый флаг достаточно долго висел на стене в комнате брата и даже «выбирался» на матчи.
Также Понарошку переводила для папы газетные статьи с английского на русский. Таким способом отец Ирены поощрял желание девочки развивать иностранные языки. Телеведущая заметила, что большая часть статей была посвящена наркодилерам и способам перевозки наркотиков через границу. Девушка пошутила, что неприятные подробности, встречающиеся в статьях, стали лучшей профилактикой наркомании среди подростков.
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