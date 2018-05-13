«Массаж спинки по расписанию»: Гоген Солнцев показал новые фото с пожилой женой

Шоумен Гоген Солнцев , который прославился участием в шоу «Дом-2», пытается всеми силами привлечь к себе внимание. По крайней мере, в этом уверены многочисленные пользователи соцсетей. Они критикуют брак 37-летнего мужчины с пенсионеркой, считая, что между ними не может быть романтических отношений. Но супруги продолжают демонстрировать идиллию. Гоген опубликовал новые снимки их медового месяца.

В сети представлены разные сведения о возрасте новоиспеченной жены бывшего участника «Дома-2» Гогена Солнцева. По последним данным Екатерине Терешкович 72 года, хотя есть информация и о том, что пожилая женщина может оказаться моложе лет на 10. Ее муж не называет точных цифр, отмечая только, что его с Катюшей, как он нежно называет супругу, связывают глубокие чувства. Злопыхатели уверены — Гоген вовсе неспроста воспылал любовью к пенсионерке и женился на ней. Они заявляют, что отношениям поспособствовали ее материальные блага: банковские счета, личный транспорт и недвижимость. Солнцев смеется над подписчиками, которые направляют лавины критики в его адрес, и делится новыми фото из отпуска: «Отдых отдыхом, а массаж спинки по расписанию».

На недавнем совместном снимке Гоген выглядит очень радостным. Екатерина в бикини сиреневого цвета принимает солнечные ванны, в то время как муж занят ее спиной. «Картинка» послужила поводом для бурного обсуждения: «Сходит с ума от денег! Что готовы на все и на всех!» «Правильный ракурс и легкая обработка!» «Молодцы, никого не слушайте, главное — ваши отношения, а не злые языки». «Уже что-то долго отдыхаете…» «Мои глаза, зачем я это видела?» «Печально, что никто не верит в искренность Гогенчика».

Гоген Солнцев сделал свою личную жизнь достоянием общественности и не скрывает того, что очень счастлив с немолодой дамой сердца. Ранее он такжепубликовал пляжные снимки с возлюбленной, чтобы все могли полюбоваться ее формами в купальнике.

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