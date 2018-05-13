Толкалина, Аверин и другие звезды появятся в новом комедийном сериале

Главным подарком для телезрительниц станет участие в проекте популярного актёра Максима Аверина , которому в сериале досталась роль обаятельного, но непутёвого Вадима. По сюжету, героиня Любови Толкалиной встречает его в клубе анонимных алкоголиков.

Максим Аверин: «Полтора года назад я посмотрел пилот „Девочек“, и мне он страшно понравился. Я намекнул своим друзьям из компании „Русское“, что был бы не против сняться в этом проекте. Пробовался на другую роль, но тут на горизонте возник алкоголик Вадим. И я подумал: „Моя роль!“ С таким героем не соскучишься». В сериале СТС актёр обошёлся без помощи костюмеров и предстал в своём образе — в белой майке, кожанке и тёмных брюках. «Волосы тоже мои, — улыбался Максим, — Да, такой теперь у меня образ. За десять лет мне так надоело бриться, вот я и решил походить с волосами. Меняюсь, не без этого». Несмотря на давнюю дружбу с Любовью Толкалиной, Аверин впервые встретился с ней на съёмочной площадке. «Максим — просто подарок судьбы, — признавалась Любовь, — В нём столько энергии, он такой живой, лёгкий, фонтанирующий, а главное — рядом с ним начинаешь больше узнавать себя».

ТЕ САМЫЕ ДЕВОЧКИ Ксюша (Любовь Толкалина) Бывшая модель, а ныне жена адвоката и мама семнадцатилетней дочки. В какой-то момент Ксюше наскучила взрослая жизнь, поэтому ради развлечения она ходит в рестораны и бары, где флиртует с незнакомцами. Только тайная жизнь и пристрастие к алкоголю начинают разрушать её идеальную семью. Любовь Толкалина: «Ксюша отлично знает, что такое виски сауэр, коктейль „Маргарита“ или текила бум, поэтому перед съёмками я наблюдала за людьми в баре, как меняется их жестикуляция, в зависимости от степени опьянения и выбора напитка. Кроме того, для каждой из героинь я всегда подбираю разные жесты. И, кстати, кое— что Ксюша одолжила у Майли Сайрус . А нетрезвое состояние передать не так сложно: например, через глубину дыхания, смещение фокуса внимания, а еще можно икать, путать слова». Вика (Виктория Кобленко) После банкротства родителей Вике пришлось самой зарабатывать на красивую жизнь. Сногсшибательная красотка становится стюардессой и заводит романы то с женатым пилотом Костей, то с сотрудником аэропорта Женей. Виктория Колбенко: «В Амстердаме я играю в основном адвокатов и докторов, а мне всегда хотелось стать эффектной стюардессой и особенно примерить униформу. Я, кстати, когда узнала, что меня утвердили, не стеснялась расспрашивать стюардесс о подробностях личной жизни. Естественно, мне хотелось узнать, какие бывают интриги на борту, ведь экипаж проводит 80% своего времени в воздухе». Маша (Агния Кузнецова) Маша — классический «середнячок», скромная и приземлённая в своих планах и желаниях. Став личным ассистентом пластического хирурга Корнеева, студентка медицинского готова пойти на всё, чтобы угодить симпатичному, но вредному боссу. Агния Кузнецова: «Если честно, в жанре комедии я снимаюсь редко, поэтому для меня это очень ценный проект. И я думаю, у нас получится лирическая, девчачья история, в которой много романтики, нежности и женского юмора. А главное, мне нравится мой персонаж, ведь трогательных героинь я играю мало. При этом Маша — студентка, что здорово. Кто знает, сколько лет я ещё смогу играть студенток». Лера (Мария Валешная) Умница, красавица, телеведущая Лера после развода узнаёт, что всё— таки беременна от экс-супруга Димы, хотя отсутствие детей как раз и стало причиной размолвки. Лера и рада бы простить бывшего, только Дима пытается построить отношения с жизнерадостной блондинкой, обожающей котиков и всё розовое. Мария Валешная: «В одном проекте мне уже довелось читать прогноз погоды, так что сложности в этот раз не возникали. Зато в первый день „девочек“ я научилась ругаться. У нас сразу случилась очень эмоциональная сцена ссоры с соседкой Леры. Обычно мне сложно говорить на повышенных тонах, но надеюсь, что всё получилось». Алла (Анна Якунина) Алла не стесняется в выражениях и готова дать отпор «на всякий случай». «Пуленепробиваемый» характер помог ей встать на ноги в большом городе, открыть собственный ресторан и воспитать дочку. И теперь она не готова к «мирной» женской жизни, поэтому нового поклонника Георгия старается игнорировать. Только настырный ухажёр не собирается уступать… Анна Якунина: «Я думаю, что многие женщины узнают в моей героине что-то своё, родное. В целом, наш сериал про женскую команду, про судьбы каждой, про хулиганство, про свободу, про любовь, про чувство плеча, про всё, что есть в нашей жизни, и всё это на примере женщин разных поколений. Это трогательная, смешная, настоящая, искренняя история!»

В одной из серий «девочек» появится и экс-солист дуэта «Чай вдвоём» — Стас Костюшкин , который сыграл самого себя в дуэте с супругой Юлией . По сюжету, известный певец подъезжает к многоэтажке на шикарном жёлтом кабриолете. И всё это для того, чтобы уговорить беременную участницу реалити-шоу (Юлия Костюшкина) не выпрыгивать из окна. Для звёздной пары это не первый опыт совместных съёмок, а у Стаса на счету — участие в более чем десяти кинопроектах. Стас Костюшкин: «Перед тем, как поступить в Санкт— Петербургскую консерваторию, а ещё до этого в музыкальное училище имени Римского-Корсакова, я мечтал стать актёром. Сейчас понимаю, что с удовольствием поучаствовал в мюзикле. А в проекте „Девочки не сдаются“ получилось и попеть, и поиграть. Всё удачно совпало!»

ГЛАВНЫЕ МАЛЬЧИКИ «ДЕВОЧЕК, КОТОРЫЕ НЕ СДАЮТСЯ» Владелец ресторана Георгий (Виктор Логинов) Жизнерадостный хозяин ресторана всё своё время проводит за плитой. Встретив боевую Аллу, Георгий и не подозревает, что она и есть причина закрытия его второго заведения. Он моментально влюбляется в решительную девушку и даже берёт шефство над её дочерью. Только Алла не забывает подкидывать ему проблем и напоминать о сложности своего буйного характера. Виктор Логинов: «Как и мой герой, я люблю готовить, особенно мясо и тесто. Так что в кадре мне приходилось выполнять привычные для себя вещи — резать, стругать, шинковать. Я вслепую могу делать и то, и другое, и третье, причём очень быстро. Хотя, помню, как на одном из дублей я расслабился и по пальцу себя хлоп…» Пластический хирург Корнеев (Кирилл Сафонов) Корнеев — популярный пластический хирург, к которому выстраиваются километровые женские очереди и за которым тянутся шлейфы из многочисленных романов. Из его кабинета девушки выходят не только с новыми формами, но и с предложением пойти на свидание. От ревнивой жены любвеобильного врача спасает только верная ассистентка Маша (Агния Кузнецова), которая и сама надеется на романтические отношения с боссом. Кирилл Сафонов: «Корнеев увлечён своей профессией, знает, куда ему двигаться, поэтому не тратит время на происходящую вокруг него суету. Он занимается любимым делом и по своим меркам правильно проводит жизнь. Да, он достаточно циничен, и у него скверный характер, но замечательное чувство юмора, чем-то даже похожее на моё». Адвокат Максим (Алексей Макаров) Максик — так его называет жена Ксюша (Любовь Толкалина), считающая мужа скучным и слишком правильным. Максик действительно обожает деревенский отдых, не любитель соцсетей и вечеринок, а также алкоголя — главного «спутника» его супруги. И пока Ксюша дегустирует горячительные напитки в окружении симпатичных мужчин, супруг-адвокат печёт кексы и помогает её подругам. Пилот Константин (Андрей Чернышов) Высокий симпатичный пилот уверенно управляет пассажирскими самолётами, но теряет контроль над своей личной жизнью. Пока жена с детьми ждут его из рейса, Костя проводит время с сексуальной стюардессой Викой. Он бы и рад с ней расстаться, но служебный роман оборачивается серьёзной влюблённостью. И теперь Костя на перепутье: с одной стороны — семья, которую он не может бросить, а с другой — любимая женщина, требующая внимание. Андрей Чернышов: «Лётчика мне нигде не доводилось играть, но у нас нет кадров, где я управляю самолётом, максимум — сижу в кабине. В данном случае задача была просто научиться красиво носить форму и фуражку. Да и мой герой, скорее, использует лётную экипировку, чтобы решать свои личные проблемы». Телеведущий Дмитрий (Данила Дунаев) Когда-то супруги Дима и Лера (Мария Валешная) вместе вели популярную новостную программу. Но с приходом стажёра Оксаны всё изменилось: напористая блондинка отбила у Леры не только мужа, но и место ведущей. Вскоре Лера понимает, что беременна долгожданным ребёнком, но в таком же положении оказывается и Оксана. Правда, Дима не в курсе, что скоро станет отцом дважды. Данила Дунаев: «Мой герой — фактически я сам, Данила из прошлого, примерно семилетней давности. Так что я прекрасно понимаю его терзания. Единственно — я старше его, что только добавило объёма роли. Я не просто страстно изображал его проблемы, а подходил к ним философски».

Не пропустите премьеру 14 мая на канале СТС! пн-чт, 20:00 5 женских судеб, 5 сложных характеров и 5 любовных драм — в новой лирической комедии СТС героини влюбляются, изменяют, разводятся, воспитывают детей и мужчин. Экс-модель, ведущая прогноза погоды, бизнесвумен, стюардесса и студентка — они такие разные, но объединяет их одно — стремление к простому женскому счастью. Правда, неожиданные перемены превращают их размеренную жизнь в американские горки с крутыми виражами и непредсказуемым финалом. *** Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!