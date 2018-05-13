Детская головоломка оказалась не под силу взрослым

Домашняя работа для школьников оказалась не решаемой для взрослых. Пример задания приводит издание Daily Mail.

Главный вопрос задачи звучит следующим образом: «Когда три разных маяка включая свой свет в одно и то же время, и когда они в одно время его выключат?». При этом, для решения головоломки предлагается расписание по работе каждого из маяка.

Несмотря на «подсказку», ни один из родителей не смог справиться с заданием.

Расписание «работы» маяков выглядит следующим образом: «Первый маяк включает свет на три секунды, затем выключает его так же на три секунды. Второй маяк включает свет на четыре секунды — и на четыре секунды выключает. Третий маяк — на пять секунд включает, а затем еще на пяти секунд выключает».

В задании требуется определить, когда время включения и выключения маяков полностью совпадет.

Издание уточняет, что головоломка решается, если составить таблицу с временем включения и отключения света на маяках.

Многие родители остались в замешательстве при решении задачи.