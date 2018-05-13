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Цыганское проклятие: как оно действует
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Цыганское проклятие: как оно действует 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
Цыганская магия сочетает в себе многие вещи: актерское мастерство и тонкое знание человеческой психологии.
Цыганское проклятие: механизм действия
Одним из самых действенных способов хорошенько «насолить» обидчику и даже сжить его со света считается цыганское проклятие, которое некоторые даже называют родовым. Как правило, проклятие имеет вид некой словесной формулы, пожелания, которое цыганка проговаривает негромким голосом, иногда шепотом.
В первую очередь, этот «обряд» рассчитан на легко внушаемых, мнительных людей. Для них достаточно одного косого взгляда, чтобы начать чувствовать себя неловко, стесненно или в опасности. Цыганки-гадалки веками оттачивали свои психологические навыки, поэтому «считывают» мнительных людей в два счета.
Цыгане очень тонко чувствуют уязвимое место человека. У женщин среднего возраста обычно это личная жизнь, у мужчин — какие-то профессиональные моменты, успех или неудачи в бизнесе. Цыганке достаточно определить психотип человека и прикинуть, какие для него характерны проблемы, чтобы точно избрать формулу проклятия. Женщине обычно сулят безбрачие и горькую долю одиночки, мужчине — разорение, долги, а то и «казенный дом».
Как уберечься от проклятия
Цыганское проклятие считается одним из самых действенных и страшных. Бытует мнение, что проклятого уже ничего не может спасти, если он умудрился перейти дорогу цыганке. На него начинаются валиться одна за другой все беды сразу. Человек теряет покой и уверенность в будущем. В конечном итоге умирает. Цыганка может наслать проклятие по своей воле (если ее чем-нибудь обидели) или по заказу.
Цыганское проклятие — типичный образец нейролингвистического программирования. Ничего загадочного, магического в нем нет.
Цыганское проклятие овеяно множеством легенд, поэтому и людей, которые в него верят и поддаются внушению, очень много. Психика человека так устроена, что стоит надавить на больной мозоль, как процесс проклятия запускается самопроизвольно. Проклятый будет подсознательно искать подтверждения этого факта и буквально «притягивать» к себе разные беды.
Это очень сильный механизм, которому не каждый человек способен воспротивиться. Стоит просто избегать ситуаций, когда может произойти наложение проклятия. Не нужно близко общаться, а иногда и просто разговаривать с гадалками на улице. Особенно не стоит с ними конфликтовать. Эмоции — главное «топливо» всевозможных порч и проклятий.
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