Ландыш: почему этот цветок очень опасен

С приходом весны любители первоцветов спешат в лес, чтобы собрать букетик-другой ландышей. Это нежное растение с крохотными белыми цветами радует нас своим ароматом с апреля по май. Однако, отправляясь в лесную чащу, помните: ландыш — одно из самых опасных и ядовитых растений. В самых критических ситуациях нельзя использовать в пищу его плоды.

Ландыш майский

Ландыш майский очень распространен в средней полосе, а также на Кавказе, в Азии и Китае. Только горный ландыш произрастает на востоке США. Все разновидности этого цветка выглядят как невысокое травянистое растение с большими округло-вытянутыми листьями и маленькими белыми колокольчиками, расположенными на стебле в небольшом удалении друг от друга.

Опасности, таящиеся в ландыше

Ягоды ландыша созревают в июне. Они похожи на коралловые бусинки и крайне ядовиты. Если съесть плоды ландыша, рвота, шум в ушах, сильнейшая диарея и проблемы с сердцем не заставят себя долго ждать. Может понизиться давление до критической точки, после чего наступает помутнение сознания.

В этом растении содержится целый коктейль небезопасных веществ: сердечные гликозиды, аспарагиновая кислота, сапонины, лимонная и яблочная кислоты.

Плоды и цветы ландыша токсичны также для домашних кошек и собак, а вот некоторые дикие животные прекрасно приспособились к ядам, содержащимся в растении. Лиса, волк, енотовидная собака, песец и другие псовые абсолютно к ним не чувствительны. Также ядовита даже вода в вазе, где стояли ландыши. Случайно выпив ее, человек также почувствует боль в желудке, тошноту, могут начаться рвота и понос. Возможны судороги и даже остановка сердца.