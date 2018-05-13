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Приморец «прокатился» на необычном скейте-ковре
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Приморец «прокатился» на необычном скейте-ковре 

Prim.News 31 минуту назад
Необычное транспортное средство использовал житель Уссурийска.
Он прокатился по дороге на скейтборде, покрытом куском ковра. Эффектности поездке добавила струя огнетушителя.
Публикация от Malyshev Vyacheslav (@_po_kaifu)
13 Май 2018 в 3:35 PDT
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