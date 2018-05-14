Мамин опыт: война из-за выбора имени

У меня было несколько критериев, и я потратила много времени, чтобы отточить этот список до идеального набора из нескольких вариантов. Когда я забеременела, случилось непредвиденное — весь мой многолетний труд мужа нимало не впечатлил, и он просто сказал «нет».

С мальчиком мы быстро разобрались, дав ему имя с семейной историей, которое на момент его рождения шло в хит-параде московского ЗАГС под номером 40. Это оказался отличный вариант — не настолько редкое, чтобы переспрашивали, но достаточно редкое, чтобы нас безошибочно помнили все воспитатели и педиатры.

Ищите женщину

Но через 3 года на горизонте УЗИ замаячила девочка. Муж снова отказался от всего, что я предложила, а сам смог выдумать только Маргариту. Имя прекрасное, но мне не нравились все уменьшительные формы, а я не из тех, кто с рождения называет ребенка полным именем («Моя дочь не Соня, а София, прошу запомнить!»). Все мои рациональные доводы были просто отметены.

Тут я выступила с беспроигрышным вариантом. Вера! Кто может быть против Веры? Имя и славянское, и международное одновременно, короткое, звучное, отлично сочетающееся с именем старшего брата, и даже с отчеством и фамилией — оно было просто идеально! Но муж снова не оправдал моих ожиданий, настойчиво предлагая Варю! Ну помилуйте, как можно даже сравнивать Веру и Варю? И пусть всего две буквы разницы, для меня они были принципиальны (а главным образом смущало то, что Варями уже назвали своих дочерей половина наших знакомых).

Больше всего меня обижало, что главным доводом мужа была какая-то наша противная бывшая коллега, которая носила это имя. Никакие мои возражения, что я такую коллегу не помню, а помню совсем другую коллегу-Веру (совершенно прекрасную!), не принимались во внимание.

Так и шли наши дни:

— Вера?

— Варя!

После каждого УЗИ:

— Ну Варя же!

— Нет, Вера!

Все-таки одну вещь мы сделали правильно — несмотря на неспособность договориться, мы ни разу не привлекли к обсуждению «болельщиков», никаких друзей и бабушек, иначе точно бы перессорились не только друг с другом, но и с окружением.

Худой мир Не сумев прийти к компромиссу, мы решили, что подождем и выберем имя, посмотрев на ребенка. Не знаю, что мы там собирались у нее на лбу увидеть (хотя должна признать, что на Маргариту дочь была похожа гораздо больше, чем на Ладу). И вот снова и снова, все несколько хмурых ноябрьских световых часов, мы упорно вглядывались в спящего младенца, который в роддоме день за днем продолжал значиться под именем «девочка».

Прозрение не приходило. Не могу сказать, что мы ссорились и ломали копья в пользу какого-то из вариантов — мы просто растерялись от того, что ответ к нам так и не становился ближе.

И тогда подумали: вырастет — сама решит! Так что мы назвали ее Марией. При всей обыденности этого варианта (буду справедлива, маленьких Маш вокруг нас еще больше, чем Варь), выбор настоящего имени у нее остается впереди. Она может стать Маней, Мусей, Мурой, Марусей, Манюней, Марьей, МарИ или Мэри, Мариам, в конце концов.

У этой всей истории только один минус — ничего с собой не могу поделать, теперь всех родителей Маш начинаю подозревать в том, что они тоже просто не смогли договориться!