Лунный посевной календарь на 14 мая 2018 года

29 лунный день, убывающая Луна в Тельце.

Знак Тельца

Оптимальное время для предпосевной обработки семян, посева зелени, лука, свеклы, моркови, репы и других корнеплодных овощей, цветов, лекарственных растений. Удачный день для высадки рассады любых культур (обязательное условие — ЗКС): не забудьте рассчитать срок, ведь у каждой культуры свои требования к температуре выращивания). Угроза возвратных заморозков еще актуальна, поэтому освежите в памяти способы защиты и помощи (если мороз все-таки навредил растениям). Может, вам пригодится опыт дачников по защите от мороза с помощью свечи (грядки) или дымления (сад).

Превосходный период для ухода: хорошо усвоятся подкормки (в пору, когда свежей травы вдоволь, самое время использовать ее для изготовления жидкого удобрения). На пользу растениям пойдет полив: желательно угодить каждой культуре с частотой и объемом (каждому овощу — свой полив). А чтобы облегчить работу себе, присмотритесь к полезным устройствам, для небольших грядок и теплиц подойдут системы микрокапельного полива.

Отличная пора для защиты растений от вредителей и болезней: очередного этапа системной обработки, защиты народными средствами (они обязательно помогут, если соблюдать несложные условия применения). В борьбе с вредителями сада и огорода мелочей нет: обвязывайте стволы ловчими поясами, развешивайте скворечники и синичники, привлекайте лягушек и букашек (любителям садового декора наверняка пригодятся идеи домиков для насекомых, которые одновременно станут уникальным украшением участка).

Не сейте растения на семена. Отложите пересадку. Не рыхлите грунт в зоне корней.

Читайте также:Лунный посевной календарь на май 2018 годаЛунный посевной календарь на сайте 7dach