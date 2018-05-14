Ещё
Лунный посевной календарь на 14 мая 2018 года
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лунный посевной календарь на 14 мая 2018 года 

7dach.ru 48 минут назад
Фото: 7dach.ru
29 лунный день, убывающая Луна в Тельце.
Знак Тельца
Оптимальное время для предпосевной обработки семян, посева зелени, лука, свеклы, моркови, репы и других корнеплодных овощей, цветов, лекарственных растений. Удачный день для высадки рассады любых культур (обязательное условие — ЗКС): не забудьте рассчитать срок, ведь у каждой культуры свои требования к температуре выращивания). Угроза возвратных заморозков еще актуальна, поэтому освежите в памяти способы защиты и помощи (если мороз все-таки навредил растениям). Может, вам пригодится опыт дачников по защите от мороза с помощью свечи (грядки) или дымления (сад).
Превосходный период для ухода: хорошо усвоятся подкормки (в пору, когда свежей травы вдоволь, самое время использовать ее для изготовления жидкого удобрения). На пользу растениям пойдет полив: желательно угодить каждой культуре с частотой и объемом (каждому овощу — свой полив). А чтобы облегчить работу себе, присмотритесь к полезным устройствам, для небольших грядок и теплиц подойдут системы микрокапельного полива.
Отличная пора для защиты растений от вредителей и болезней: очередного этапа системной обработки, защиты народными средствами (они обязательно помогут, если соблюдать несложные условия применения). В борьбе с вредителями сада и огорода мелочей нет: обвязывайте стволы ловчими поясами, развешивайте скворечники и синичники, привлекайте лягушек и букашек (любителям садового декора наверняка пригодятся идеи домиков для насекомых, которые одновременно станут уникальным украшением участка).
Не сейте растения на семена. Отложите пересадку. Не рыхлите грунт в зоне корней.
Читайте также:Лунный посевной календарь на май 2018 годаЛунный посевной календарь на сайте 7dach
7dach.ru: последние новости
Рододендрон: статус обязывает. Выбор места для посадки и подходящего окружения Секреты раннего урожая огурцов Чем болеет груша?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не узнать: как выглядели звезды в юности
«Переплюнула Аллу»: София Ротару поразила поклонников54
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей3
Страшнее и страшнее: звезды, которые уродуют себя17
Названы песни, которые слушают психопаты16
Видео
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
05:45
Зрители в шоке: британка живет с 4 мужчинами сразу
Любовь
10:00
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей
Красота
07:05
Эти продукты нужно срочно выбросить
Еда
06:55
Певицы и актрисы скрывают кошмарную суть
Звёзды
06:33
Раскрыты способы достижения счастья
Психология
00:59
Модель показала, как алкоголь разрушает тело
Красота
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение