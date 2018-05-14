Росстандарт снабдит проверенную продукцию QR-маркировкой 

Росстандарт в 2018 году запустит QR-маркировку продукции, изготовленной по ГОСТам. Она будет доступна лишь для тех товаров, которые прошли проверку в лабораториях службы. Как заявили «Известиям» в ведомстве, это позволит потребителям убедиться в том, что товар прошел проверку и находится в реестре одобренных Росстандартом производителей. Компании неправомерно указавшие ГОСТ на упаковке товара могут столкнуться с рядом санкций, вплоть до отзыва партии продукции с рынка. За обман потребителя относительно качественных характеристик товара также могут взыскать до 500 тыс. рублей и внести в «черный список», подчеркнули в службе.