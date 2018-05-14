СМИ: Росстандарт намерен разместить QR-коды на упаковках прошедших проверку товаров

Росстандарт в 2018 году намерен начать маркировать QR-кодами продукцию, изготовленную по ГОСТу. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

По данным издания, коды будут нанесены лишь на те товары, которые прошли необходимую проверку в лабораториях ведомства.

Отмечается, что нововведение позволит потребителям быть уверенными в том, что приобретаемый ими товар полностью соответствует всем существующим стандартам качества.

По мнению некоторых экспертов, подобный проект не может быть успешно реализован без жёсткой системы контроля, так как производители могут найти способ не соблюдать установленные правила.

В ведомстве заявили, что нарушителям будет грозить штраф, внесение в «чёрный список» Росстандарта, а также отзыв партии продукции компании с рынка.