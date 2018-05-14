8 способов противостоять агрессивным рабочим факторам

Даже на самой любимой работе случаются стрессовые ситуации. Причем не так важна занимаемая должность — руководитель высокого ранга или ассистент отдела — в любом случае нас постоянно окружают агрессивные рабочие факторы. Юристы никак не хотят согласовать важный договор, подрядчик срывает сроки и не выходит на связь, поставлена новая задача, а вы не знаете, как к ней подступиться… Представили и съежились? Не беда, стресс можно свести к минимуму. Наш эксперт, ресерчер Kelly Services Екатерина Чижевская, считает, что бороться нужно с причинами, а не со следствием.

Планирование. Постарайтесь составить максимально подробный список задач на день. Это, кстати, отличный утренний ритуал, который позволит спокойно, за чашкой чая, включиться в работу и расставить приоритеты. Не нужно, только сняв пальто, кидаться звонить, делать презентацию или приступать к расчетам, не загоняйте себя в еще больший стресс, вместо этого дайте мозгу начать рабочий день плавно. Понимаю, что в большинстве случаев будут возникать незапланированные дела или встречи, но прописанные основные задачи помогут ничего не забыть и придерживаться структуры, а наш мозг структуру любит.

Концентрация на одном деле. Многозадачность, конечно, хорошая штука, которая фигурирует чуть ли не в каждом списке требований к сотруднику, но злоупотреблять ей не стоит. На самом деле от Вас требуется лишь умение быстро переключиться с выполненной работы на новую, а не делать десять дел одновременно. Все мы любим, не дописав письмо, сделать важный звонок из разряда «пока не забыл», работая над презентацией, параллельно отвечать на письма. Если честно, такая манера выполнения задач увеличивает сроки на 30%, а значит растет и уровень стресса. Мало того, что мы нервничаем из-за того, что не успеваем, так еще и мозг наш страдает от бесконечных переключений между задачами и попыток сохранить концентрацию на всем сразу. Пожалейте его и себя. Вспомнили, что нужно позвонить, внесите в составленный с утра to do list. Если все-таки нужно переключиться, доведите текущий процесс до логической запятой, чтобы не пришлось прикладывать усилия и вспоминать, на чем же остановились.

Выполняйте задачу качественно с первого раза. Существует мнение, что самые лучшие работники — это ленивые работники (но не бездельники), потому что они просто не хотят бесконечно переделывать. Работайте так, будто у вас есть единственный шанс, никаких «и так сойдет» или «пока так, потом доделаю». Таким образом вы опять же разгружаете свой мозг, избавляя его от ощущения незавершенности и переживаний за плохой результат.

Выстраивайте эффективную коммуникацию. Чтобы не переживать за результат, перед началом выполнения очередной задачи подумайте, правильно ли вы понимаете поставленную перед Вами цель. Не очень четкие задачи поступают регулярно. Руководитель торопился и попросил отчет, не уточнив, в каком виде он хочет его получить; клиент решил, что все и так понятно, и прислал неточный бриф. Не стесняйтесь прояснить все детали заранее, если, конечно, это не еженедельный отчет, который уже делали миллион раз. Такой подход поможет избежать лишней работы. Сюда я бы отнесла также совет готовиться ко встречам заранее. Подготовьте все вопросы, которые вас интересуют, а также соберите всю известную информацию, чтобы иметь возможность ответить, если вопросы будут задавать вам. Это будет намного эффективнее, нежели вы проведете две-три встречи, после каждой обещая вернуться с уточнениями.

Все вышеперечисленное поможет свести стресс к минимуму и предотвратить возможные проблемы, но что делать, если проблема все-таки возникла и ее нужно срочно решать? Спокойствие, только спокойствие. Самое главное — не бросаться сию же секунду что-то делать. Еще ни одно действие, совершенное сгоряча, не привело к хорошему результату. Как минимум, Вы окажетесь в ступоре и будете метаться, снова хватаясь за несколько дел одновременно, а, как максимум, получите еще несколько сложностей в придачу. В ситуации, когда что-то нужно решить или исправить как можно скорее, не лишним будет все-таки сделать небольшую паузу и разработать план действий. Можно снова прописать его в блокноте, это займет несколько минут, но взамен вы получаете и четкую инструкцию, и небольшую медитативную практику, потому что письмо от руки действительно успокаивает и приводит мысли в порядок.

Агрессивным рабочим фактором также может являться руководитель. Да, бывает так, что руководитель общается только в формате угроз и недовольства. В такой ситуации нужно сперва задать себе вопрос «а зачем мне это нужно?». Если конструктивного ответа на вопрос не нашлось, выход один — бежать. Если же есть объективные причины остаться, то стоит выработать стратегию взаимодействия. Например, руководителя можно попросить передавать задания в письменном виде, либо самостоятельно прописать задачу. Главное добиться, чтобы он подтвердил, что вы поняли его верно. Далее выполнить все строго в соответствии с требованиями, и в случае возникновения претензий, сослаться на утвержденную формулировку задания. Скорее всего, все равно придется переделывать, но поводов придраться к вашей некомпетентности станет меньше.

При соблюдении всех вышеперечисленных рекомендаций не забывайте о такой простой вещи, как перерыв. Он нужен обязательно, даже если вы немного утонули в списке задач. Отойдите от рабочего места, выйдете на улицу, сделайте простые физические упражнения. Короткая смена обстановки и деятельности творят чудеса, гарантированно!

Ну, и напоследок, рекомендую не пренебрегать такой чудесной опцией, как отпуск! Тем более, что это ваше законное право. На первый взгляд довольно странно напоминать о нем, как о способе борьбы со стрессом, но я делаю это не просто так. Очень много работников экономят дни, если, например, не имеют возможности куда-то уехать. В итоге вместе с количеством дней отпуска растет и уровень стресса. Если не можете никуда уехать, все равно берите хотя бы неделю, гуляйте, спите, читайте, словом, делайте все то, на что обычно не остается времени.

И помните, если проблему можно решить, то не стоит о ней беспокоиться, если её решить нельзя, то беспокоиться о ней бесполезно.

Фото Pixabay