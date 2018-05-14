«Так и к людям относитесь?»: Ольге Орловой указали на невнимание к питомцам

Ольгу Орлову постоянно критикуют за слишком большую любовь к ее многочисленным собакам, а на этот раз недовольные решили сменить тему, посчитав, что одну из своих собак женщина обделяет вниманием, отдавая всю свою любовь другой.

Каждый раз, когда Ольга Орлова публикует видео со своими собаками, среди ее поклонников поднимается волна негодования. Кажется, за все время, что у Ольги есть Инстаграм, подписчики не могут привыкнуть к ее любви к собакам. Однако на этот раз их внимание привлекло то, как по-разному Орлова относится к разным питомцам. На новом видео заметно, что Ольга предпочитает проводить время со своим псом Бруно, а когда к ней подходит другая собака, ей внимания уделяется значительно меньше, к тому же Орлова ловко уворачивается ото всех попыток собаки «поцеловать хозяйку». Вскоре вторая собака уходит.

Подписчики телеведущей уверены, что своим уходом животное продемонстрировало обиду на нерадивую хозяйку, явно демонстрирующую, что в семье у нее есть любимчики, причем любимым оказался породистый пес, а вот дворняга — на вторых ролях. Такое отношение многие посчитали несправедливым: «Вы его больше любите чем второго?» «Вы все-таки Бруно любите больше. Некрасиво голову отворачивать когда тебя хотят поцеловать…» «Одного любят, другого не очень. Первого и в моську чмокают, а второго только по шерстке. И он почувствовал это и ушёл» «Странное отношение, одного любят, а другого видимо просто терпят в своем доме» «Фу, какая гадость, одну облизали, другую в сторону отодвинули. Попахивает лицемерием. Так и к людям наверное относитесь?» При этом, конечно, не обошлось и без привычных возгласов негодования в духе «как можно целовать собак» и «найдите себе мужчину», которые на странице Орловой присутствуют регулярно.

Однажды телеведущая не выдержала и ответила всем недовольным, считающим ее проявления любви чуть ли не преступлением против человечества, которое, очевидно, женщина должна обнимать и целовать вместо собак. Ольга «отчиталась» за свое поведение, получив поддержку преданных фанатов — любителей домашних животных.

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) 10 Май 2018 в 11:50 PDT Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, >, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!