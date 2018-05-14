Ещё
«Так и к людям относитесь?»: Ольге Орловой указали на невнимание к питомцам
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Так и к людям относитесь?»: Ольге Орловой указали на невнимание к питомцам 

Eva.ru 29 минут назад
Фото: Eva.ru
Ольгу Орлову постоянно критикуют за слишком большую любовь к ее многочисленным собакам, а на этот раз недовольные решили сменить тему, посчитав, что одну из своих собак женщина обделяет вниманием, отдавая всю свою любовь другой.
Каждый раз, когда Ольга Орлова публикует видео со своими собаками, среди ее поклонников поднимается волна негодования. Кажется, за все время, что у Ольги есть Инстаграм, подписчики не могут привыкнуть к ее любви к собакам. Однако на этот раз их внимание привлекло то, как по-разному Орлова относится к разным питомцам. На новом видео заметно, что Ольга предпочитает проводить время со своим псом Бруно, а когда к ней подходит другая собака, ей внимания уделяется значительно меньше, к тому же Орлова ловко уворачивается ото всех попыток собаки «поцеловать хозяйку». Вскоре вторая собака уходит.
Подписчики телеведущей уверены, что своим уходом животное продемонстрировало обиду на нерадивую хозяйку, явно демонстрирующую, что в семье у нее есть любимчики, причем любимым оказался породистый пес, а вот дворняга — на вторых ролях. Такое отношение многие посчитали несправедливым: «Вы его больше любите чем второго?» «Вы все-таки Бруно любите больше. Некрасиво голову отворачивать когда тебя хотят поцеловать…» «Одного любят, другого не очень. Первого и в моську чмокают, а второго только по шерстке. И он почувствовал это и ушёл» «Странное отношение, одного любят, а другого видимо просто терпят в своем доме» «Фу, какая гадость, одну облизали, другую в сторону отодвинули. Попахивает лицемерием. Так и к людям наверное относитесь?» При этом, конечно, не обошлось и без привычных возгласов негодования в духе «как можно целовать собак» и «найдите себе мужчину», которые на странице Орловой присутствуют регулярно.
Однажды телеведущая не выдержала и ответила всем недовольным, считающим ее проявления любви чуть ли не преступлением против человечества, которое, очевидно, женщина должна обнимать и целовать вместо собак. Ольга «отчиталась» за свое поведение, получив поддержку преданных фанатов — любителей домашних животных.
Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) 10 Май 2018 в 11:50 PDT Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, >, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
Eva.ru: последние новости
«Массаж спинки по расписанию»: Гоген Солнцев показал новые фото с пожилой женой Похудение, беременность и новая грудь: чего ожидать от грядущего сезона сериала «СашаТаня» «Без липосакции не обошлось»: в Сеть попали снимки Анастасии Квитко без фотошопа
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Переплюнула Аллу»: София Ротару поразила поклонников54
Не узнать: как выглядели звезды в юности
Страшнее и страшнее: звезды, которые уродуют себя17
Женщина рассказала, как живет с секс-зависимостью105
Названы песни, которые слушают психопаты16
Видео
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
05:45
Зрители в шоке: британка живет с 4 мужчинами сразу
Любовь
10:00
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей
Красота
07:05
Эти продукты нужно срочно выбросить
Еда
06:55
Певицы и актрисы скрывают кошмарную суть
Звёзды
06:33
Раскрыты способы достижения счастья
Психология
00:59
Модель показала, как алкоголь разрушает тело
Красота
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение