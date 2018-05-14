Стенки сухой кладки

Чаще всего о сооружении стенок задумываются тогда, когда надо укрепить участок на склоне. Однако их вполне можно использовать и при оформлении совершенно ровного сада, например для зонирования участка, создания оригинальной скамьи, либо же для обрамления приподнятых цветников или высоких грядок. Низкие стенки сухой кладки из натурального камня уже сами по себе смотрятся эффектно. В основном их делают из известняка, песчаника, диабаза или граувакка. Известняк — камень очень светлый, а вот окраска песчаника зависит от места добычи и может быть красноватого, желтоватого или даже зеленоватого оттенка. Диабаз в основном темно-серый, а граувакка чаще всего являет собой смесь разных цветов. Особенность таких стенок заключается в том, что камни кладут без использования бетона.

Стенка сухой кладки из граувакка выглядит очень гармонично. Не в последнюю очередь на это влияет форма камней — многие из них почти квадратные.

Округлые камни выглядят менее сурово. Стенка из такого материала отлично смотрится в романтическом саду.

Округлые валуны средних размеров тоже подходят для возведения стенки сухой кладки. В стыки между камнями можно посадить растения.

Чтобы расцветить стенку, достаточно покрасить отдельные камни. Для этой же цели можно использовать керамическую брусчатку.

Чтобы расцветить стенку, достаточно покрасить отдельные камни.

Секреты сухой кладки

Для сооружения стенки сухой кладки в основном используют обтесанные в виде кирпичиков камни. Такой материал легче укладывать, чем бутовый камень, правда, обтесанный камень стоит дороже. Если стена, по вашему мнению, слишком скучно выглядит, в швах между камнями можно высадить растения, предназначенные для посадки в альпинарии, например:

колокольчик карпатский;

алиссум скальный;

флокс шиловидный;

обриету.

Камни и клинкер можно выкладывать рядами в несколько слоев или заполнять ими решетчатые короба. Из таких конструкций получаются отличные ограждения для цветников, подпорные стенки и даже скамьи.

Низкая стенка сухой кладки четко отделяет цветник от террасы

Когда один ряд камней выложен, швы заполняют гравием. Чтобы стенка была устойчивой, ее делают под небольшим уклоном на фундаменте из уплотненного щебня (в идеале толщиной 80 см). Камни надо подбирать так, чтобы они плотно прилегали друг к другу, не шатались и не сдвигались. Обрамление готово! Теперь насыпьте в цветник свежую садовую землю и посадите растения.

Слева: Обрамление готово! Справа: Схема стенки сухой кладки

На схеме выше:

Фундамент: он особенно важен в случае укрепления склона. Выкопайте траншею глубиной 80 см и засыпьте ее щебенкой (фракцией 0/32). Ее желательно насыпать слоями и каждый утрамбовать.

Стена: лучше всего подходят камни с двумя относительно ровными сторонами. Самые крупные камни используйте для нижнего ряда, а самые мелкие — для верхнего. У конструкций толщиной в два камня необходимо периодично ставить связующие (анкерные) камни — их кладут не вдоль, как все остальные, а поперек кладки, чтобы стена была более устойчивой. Важно: подпорные стеки на склоне надо делать под уклоном минимум 10-15° к склону. Относительно высоты и толщины стенки лучше проконсультироваться у экспертов, даже если вы ее кладете сами.

Дренаж: чтобы вода не выталкивала камни из кладки и тем самым не разрушала сооружение, с тыльной стороны стенки необходимо насыпать слой гравия. Его подсыпают по мере возведения стенки. Для отвода воды можно дополнительно проложить дренажную трубу у самого основания гравийного слоя.

Если стена сухой кладки играет роль перегородки на участке, для начала сделайте фундамент глубиной 80 см и соорудите из досок две опалубки в виде контуров стены. Их поставьте в начале и конце будущего каменного сооружения. Между деревянными каркасами натяните шнуры для обозначения продольных сторон стены.

Слева: сделайте фундамент глубиной 80 см и соорудите из досок две опалубки. Справа: в щель засыпьте землю и посадите растения.

Если вы хотите сверху высадку растений, выкладывая последние 20 см стенок, оставляйте по центру небольшое отверстие. По завершении работы в него засыпьте землю и посадите растения. Стенки сухой кладки очень нравятся ящерицам. Они греются на камнях, а в случае опасности прячутся в швах. Вам также могут быть полезны материалы:

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