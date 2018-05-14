Анфиса Чехова выгнала нашу Лену из «Взвешенных людей» 

Подарок на день рождения
Выпуск номер 13 для оставшихся шести участников шоу стал переломным. Организаторы подарили им Неделю преображения. Стилисты придумали участникам новые образы: изменили прически, нарядили и — отправили в мир. Для каждого участника ведущая Анфиса Чехова приготовила сюрприз. Катя, изменившись до неузнаваемости, отправилась на фотосессию, где ее уже ждали сестра и дочка. Аня и Антон пошли знакомиться с родителями друг друга. Саша с женой устроили тренировку. Полина с сыном и мужем катались на лимузине и колесе обозрения.
А Елена Садикова отправилась отмечать собственный день рождения. Когда она в новом образе увидела себя перед зеркалом, то сначала расплакалась: настолько ей понравился свой образ — модная, стильная и молодая дама. Потом она взяла себя в руки и сказала, что «такой мамой можно гордиться». Дело в том, что у Лены большие проблемы со старшей дочерью, которая ее не уважает и ругает за лишний вес, стесняется, обзывает.
Чтобы наладить отношения между мамой и дочкой, Анфиса пригласила Алину на проект. Вместе с ней из Выксы приехал муж Лены Алексей. Он выглядит очень молодо и спортивно, а вот Алина в свои 20 лет рискует повторить судьбу мамы — ее фигура, мягко говоря, далека от идеала.
Кроме родных, на день рождения к Лене пришла ее первый тренер Наташа Луговских. И вместо посиделок за столом она предложила устроить семейную круговую тренировку. Лена с легкостью справилась с нагрузкой, а вот дочка Алена запыхалась, устала и начала капризничать. Наташа призвала ее заниматься спортом вместе с мамой, а также гордиться ей, понять и брать пример. После встречи Лена сказала, что стена межу ней и дочерью рухнула, и теперь все будет хорошо.
Все участники вечером признались, что этот день стал лучшим за всю их жизнь!
Антибонус за апельсиновый сок Из-за походов к парикмахерам и стилистам участники почти не тренировались на этой неделе, поэтому все очень опасались взвешивания. Финальное испытание тоже было не из простых.
Ребят привезли на гору и выдали по корзине и пятилитровой колбе. У подножья горы лежали апельсины. Участникам нужно было спускаться, набирать в корзину апельсины, потом подниматься, минуя препятствия, и руками выжимать апельсиновый сок. Победителю — иммунитет, проигравшему — минус 2 кг на взвешивании. От такого антибонуса ребята были в шоке. А Анфиса разрешила помогать друг другу при желании. Антон и Аня объединились, чтобы добыть Ане иммунитет. В итоге она выиграла, а Лена — проиграла.
— Я только начала верить в себя и снова проиграла, — чуть не плакала Лена. Но при этом аплодировала Антону за его рыцарский поступок.
Оказалось, что не зря Антон сливал Ане свой сок — на взвешивании она показала плюс один кг. Анфиса Чехова решила, что это сказались три глотка апельсинового сока, которые она выпила. В общем, если бы не иммунитет, Аня вполне могла бы отправиться домой. Антон похудел за неделю на 4 кг. И столько же сбросила Лена Садикова. Но из-за проигрыша в проценты перевели только два кг, и в итоге Лена оказалась под желтой чертой. Вместе с Сашей. Два самых тяжелых участника проекта попали на голосование. Саша — в третий раз, Лена — впервые.
«Ухожу с тем весом, с которым остальные пришли изначально»
Лена просила участников оставить ее в проекте, ведь сейчас она достигла того веса, с которым остальные девушки пришли на проект изначально, — 135 кг. А дома худеть — сложно: муж, трое детей, семейные традиции и застолья. Примерно о том же говорил Саша. Перед голосованием они обнялись и отдались на волю друзей-соперников.
Лена рассчитывала на поддержку Антона и Ани, ведь она их всегда поддерживала. Однако Аня поддержала Сашу, как самого тяжелого, а вот Антон сказал:
— С первого дня я протянул руку помощи Лене и не отниму ее сейчас.
Сентиментальная и добрая Леночка прослезилась.
Катя выбрала Сашу, а Полина — Лену. Голоса распределились поровну. Участники надеялись, что ведущая разрешит остаться обоим, ведь на прошлой неделе ушли сразу два участника: Ира по итогам взвешивания, а Кристиан — по собственному желанию. Но Анфиса сказала, что по правилам каждую неделю должен выбывать один участник, и если голоса поделились поровну, то решение должна принимать ведущая.
Анфиса приняла его не в пользу Лены. Причина — все те же проценты на взвешивании. Уходя и прощаясь, Лена плакала, улыбалась сквозь слезы и обещала дома худеть, заниматься спортом и правильно питаться, чтобы встретиться со всеми на финале проекта.
Вместе с Леной проект покинул и тренер Сергей Бадюк, потому что у него не осталось участников, которых он тренировал. Теперь он консультирует своих ребят в режиме онлайн и тоже ждет финала.
А он — не за горами: осталось отправить домой еще двух участников.