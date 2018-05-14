В Краснодаре 500 многоэтажных домов на две недели остались без горячей воды

Краснодар. 14 мая — Новая Кубань. В краевой столице 14 мая жители многоэтажных домов в Комсомольском районе, ГМР, Центрального и частично других микрорайонов остались без горячей воды. На 2 недели Краснодарская ТЭЦ приостановлена для проведения профилактических ремонтных работ. Горожан об отключениях заранее предупредили.

Специалисты АТЭК за это время планируют провести работы на 70 тепловых пунктах, сообщили в пресс-службе организации. На теплосетях будут проводить гидравлические испытания на прочность и опрессовку, частично заменят трубы. Тепловики будут активно ремонтировать теплообменники, насосы, запорную арматуру, автоматику регулирования на всех без исключения центральных тепловых пунктах Комсомольского микрорайона, Черемушек и ГМР. Одним из самых серьезных этапов работы станет замена 800-миллиметровой теплосети на улице им. Гудима.