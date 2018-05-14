Что квартира вашего мужчины может рассказать о нем

Предлагаем вам подборку универсальных советов, на что стоит обратить внимание, оказавшись в его квартире. Сможете сделать много интересных выводов о его уме, характере и даже скелетах в шкафу. Кстати, в каждой категории мы также приведем параллель с качествами холодильника LG, в надежности, технологичности, уме и красоте которого можно не сомневаться, в отличии от кавалера. Давайте проверим?

Скелеты в шкафу

У всех нас есть свои секреты — большие и маленькие. Присмотритесь к тому, как выглядит его спальня. Толстый слой пыли на прикроватной тумбочке наводит на неутешительную мысль: а он тут вообще ночует? Рамки с фотографиями, расставленные на комоде, тоже могут многое рассказать о вашем кавалере. Если там только любимая собака, друзья и мама, повода для беспокойства нет. А вот если в каждой второй рамке красуется герой вашего романа собственной персоной, это повод задуматься, а не слишком ли парень зациклен на себе? Еще один источник информации — ванная комната. Набор невидимок и красная помада явно не вписывается в холостяцкий набор must have.

У холодильника LG InstaView™ Door-in-Door® скелет очень даже симпатичный — если постучать дважды по тонированной панели на двери, она становится прозрачной, благодаря чему мы видим содержимое, не открывая холодильник. Кроме того, дополнительное отделение Door-in-Door позволяет легко размещать и доставать продукты и напитки, которые пользователь употребляет чаще всего.

Обратите внимание на книги в доме вашего избранника. Они у него вообще есть? Или единственное печатное издание в арсенале этого парня — подшивка журналов Playboy? Мы, конечно, в XXI веке, и вполне возможно, что он давно читает все в цифровом формате, но все же пара альбомов по искусству или десяток книг про историю рок-н-ролла явно добавят ему очков в наших глазах.

Холодильник InstaView™ Door-in-Door® с диспенсером полностью совместим с приложением SmartThinQ™ от LG, что позволяет управлять им удаленно или проводить диагностику при помощи смартфона через Wi-Fi.

Сила и здоровье

Что у нас с кубиками? Не теми, которые Рубика, а теми, что на теле. Гантели, кроссовки в шкафу, турник, медали с забегов — хороший знак. В вот 10-литровые банки с протеиновыми смесями, расставленные по углам, должны напрягать: он не такой уж честный парень. Обратите внимание на то, чем он питается. Хорошо, если в его холодильнике найдется что-нибудь более свежее и аппетитное, чем консервы двухлетней давности.

В холодильнике LG InstaView™ Door-in-Door® все по полочкам: здесь предусмотрены отделения и режимы для хранения всех типов продуктов, от мяса, сыров и рыбы до овощей и вина. Для хранения мелких продуктов, таких как сыры и деликатесы, в холодильнике предусмотрено дополнительное отделение. На каждой полке в холодильнике выдержан свой «микроклимат» благодаря многопоточному охлаждению Multi Air Flow™, создающему оптимальные условия для хранения и свежести.

Чистота

Грязь по углам, крошки на столе, разводы на зеркалах… Все это не то, что пугает, но немного напрягает и отталкивает. Даже если он заядлый холостяк-трудоголик. то никто не запрещал ему перед вашим приходом вызвать клининговую компанию и привести свое «логово» в презентабельный вид. Или он решил вас пригласить для того, чтобы вы все это отчистили?!

Фильтр Hygiene Fresh+™ устраняет неприятные запахи и до 99,99% бактерий внутри холодильника.

Хозяйственность

Признавайтесь: в глубине души вы тоже мечтаете о мужчине, который умеет вбить гвоздь. Вот и оцените его жилище с этой точки зрения: фоторамки висят или валяются стопочкой? Все ли лампочки горят в люстре? Нет ли засора в раковине? В общем, почувствуйте себя немного «Ревизорро»: это поможет вам избежать разочарования в дальнейшем, если ваши отношения превратятся в серьезные.