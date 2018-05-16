Ещё
Боня закрутила роман с французским миллиардером
Далее:
Читайте также:
Ещё

Боня закрутила роман с французским миллиардером 

WomanHit.ru 16 мая 2018
Фото: WomanHit.ru
После расставания с Алексом Смерфитом звезда реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня на протяжении долгого времени скрывала подробности своей личной жизни от публики. Однако неоднократно заявляла в соцсетях о том, что встретила новую любовь.
На днях теледива блистала шикарными нарядами на красной дорожке Каннского кинофестиваля в компании французского миллиардера и нефтяного трейдера Пьера Андюрана. Известно, что он был женат на российской модели, но два года назад официально развелся. По словам Бони, у них уже «все серьезно». Пара познакомила друг с другом своих детей: у Пьера есть дочь от прошлого брака — одногодка Анджелины, дочки Вики, передает «Hello!».
WomanHit.ru: последние новости
«Без липосакции не обошлось»: в Сеть попали снимки Анастасии Квитко без фотошопа Роды при миоме: история из врачебной практики Похудение, беременность и новая грудь: чего ожидать от грядущего сезона сериала «СашаТаня»
Женский форум  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Об этих фото звезды мечтают забыть
Как проходят секс-вечеринки9
Беременная Кудрявцева произвела фурор1
«В постели Федя хорош»: Свиридова о Бондарчуке72
Парень позвал девушку замуж и обомлел26
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
04:24
Мужчины, которые бесят всех женщин
Психология
00:56
Парень позвал девушку замуж и обомлел
Любовь
05:54
Об этих фото звезды мечтают забыть
Звёзды
00:58
Варнава взволновала фанатов чрезмерной худобой
Звёзды
11:15
Модели, которые погибли из-за своей красоты
Звёзды
10:12
Факты о еде, в которые сложно поверить
Еда
08:52
Раскрыт секрет, как поумнеть за несколько дней
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение