«Это целлюлит?»: в сеть попали необработанные фото Виктории Бони в купальнике

Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня ведет насыщенную жизнь — она ведет свой блог, блистает на светских приемах и на красных дорожках, в частности в Каннах, и не забывает отдыхать на пляжах. На снимках, которые красавица публикует на своей странице в Инстаграме, она выглядит идеальной, но в сеть недавно «слили» фото с ее недостатками.

На днях 38-летняя модель и блогер Виктория опубликовала пляжное фото, на котором запечатлена в ярком купальнике. Поклонники традиционно осыпали ее комплиментами, отмечая шикарные формы знаменитости. А следом в интернет попали другие снимки, на которых она в том же купальнике выглядит не так гламурно — у селебрити не самая упругая кожа и даже виден целлюлит.

Представители СМИ и поклонники обсуждают новые публикации, считая, что речь идет о приукрашивании действительности. Но большая часть фанатов указывает на то, что Виктория даже с мелкими изъянами выглядит просто роскошно, так как у нее нет лишнего веса и морщин: «Она шикарная, и купальник супер. Все завидуют, это же так очевидно». «Это целлюлит?» «Она неидеальная, зачем обманывать народ?» «Это просто фотки необработанные».

«Виктория вам что-то должна? Вы знакомы? Откуда такой тон?» «Видно же что фотошоп! Вы не видите, как она за собой следит?» «А кроме Бониного целлюлита других жизненных интересов нет?» «Красавица! Прекрасно выглядит! Никого не надо слушать».

Виктории Боне явно не привыкать к критике, которой ее щедро одаривают «диванные аналитики». Им не нравятся ее манеры и внешность. Недавно злопыхатели уделили пристальное внимание рукам красавицы, которые назвали несоответствующими ее возрасту. Недоброжелатели не смогли оставить в покое и талию светской львицы, которая кажется им недостаточно тонкой. Виктория Боня ответила на нелицеприятные комментарии, подчеркнув, что она в восторге от своего живота, который многим кажется излишне выпирающим.

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