«Новая любовь?»: Виктория Боня посетила Канны с французским миллиардером

В сети бурно обсуждают новый роман экс-участницы «Дома-2» Виктории Бони с 41-летним французским миллиардером Пьером Андюраном. 38-летняя красавица вышла с новым спутником на красную дорожку Каннского кинофестиваля и поклонники принялись обсуждать избранника телезвезды. Многие считают, что молодые люди гармонично выглядят вместе.

Фотомодель и блогер Виктория Боня после разрыва с ирландским миллионером Алексом Смерфитом долгое время не афишировала личную жизнь. Знаменитость интриговала поклонников огромными букетами, но не показывала, кем является ее новый мужчина. На днях она наконец опубликовала на своей странице совместное фото с бизнесменом Пьером Андюраном.

По данным СМИ, отношения Виктории с нефтяным трейдером весьма серьезные. Отмечено, что ранее он был женат на российской модели, но уже два года как свободен. Известно, что со Смертфитом Боня также сохранила дружбу, они вместе воспитывают шестилетнюю дочку Анджелину Летицию.

Мужчина, с которым светская львица вышла в свет, вызвал немалый интерес у ее подписчиков. Они засыпали ее вопросами, на которые она не спешит отвечать: «Отличный выбор, может этот замуж позовет?» «Вы говорили, что ваш новый избранник моложе вас, а „Википедия“ пишет, что ему 41, или этот мужчина уже после того?» «Ого, Вика нашла нового богача! Поздравляем!»

«Новая любовь? Это и есть ваш таинственный кавалер?» «А я думаю, чего она Канны посещает так часто…» «Согнулась перед ним в три погибели — очень многоговорящее фото о будущем! На мой взгляд, ее первый муж посексуальнее». «И мне Алекс нравился больше…» «Красивая пара, счастья вам!»