Как неродные: дети звезд, которые совершенно не похожи друг на друга

Удивительно, но это так. Перед вами родные братья и сестры (они появились на свет от одних родителей), которые мало чем похожи друг на друга. Разве что интересы у них могут быть схожими, да и то не всегда.

Instagram@anikiti4na

Красивые, невероятно стильные, но такие разные — и при этом не только внешне. И это все притом что Андрей старше Сергея ровно на год и один день (4 мая Андрею исполнилось 18 лет, а 5 мая Сергей отметил 17-летие).

Казалось бы, разница несущественная, да и сами ребята признаются, что очень близки (они даже одеваются в одном стиле), тем не менее такое понятие, как «старший брат», среди сыновей Анны Михалковой существует.

В интервью журналу ОК! (его ребята давали вместе со своей знаменитой мамой) Андрей и Сергей откровенно рассказали о своей непохожести и о том, кто среди них лидер. Старший брат Андрей «главным» назвал Сергея, а Сергей, в свою очередь, признался, что считает лидером Андрея, обосновав это тем, что «он (речь об Андрее — прим. ред.) обычно что-то планирует, а я ему подсказываю, как это лучше сделать».

Это не единственное отличие ребят. В ходе беседы с Вадимом Верником Анна призналась, что у ее младшего сына проблемы с планированием времени, а Андрей бывает довольно вспыльчивым:

Они разные, но я в каждом из них вижу что-то свое: например, в Сереже — умение сопереживать, а в Андрее — открытость миру. Если их соединить, получился бы идеальный человек. В общем, мои черты есть, но есть и совершенно не мои…

Что касается будущего, то и тут у братьев мнения расходятся. Так, например, Сергей хочет заниматься двумя профессиями: и той, что приносит деньги, и той, что доставляет удовольствие. Молодой человек, скорее всего, свяжет свою жизнь с бизнесом и кинематографом. А Андрей не так давно поменял школу и поступил в лицей при Высшей школе экономики

Амели и Элис (дочери Александра Реввы)

Instagram@angelikarevva; Instagram@alisarevva

Да, мы не ошиблись — перед вами дочери Александра Реввы. 10-летняя Элис и 5-летняя Амели — родные сестры. Правда вот по фото это понять достаточно сложно. Посмотрите сами: у Элис роскошные темные волосы, густые темно-коричневые брови, карие глаза, а Амели — гордая обладательница светлой шевелюры и зеленых глаз!

Если вы думаете, что отличия между девочками ограничиваются лишь внешностью, рекомендуем заглянуть в их соцсети. Так, «Инстаграм» Элис (за аккаунтом старшей дочери Реввы следят свыше 135 тыс. подписчиков) — это в основном фотографии с поездок, видео выступлений и тренировок (напомним, Элис успешно занимается бальными танцами). А «Инстаграм» Амели (за аккаунтом младшей дочери шоумена следят почти 345 тыс. подписчиков) представляет собой «сборник» забавных видео, на которых девочка шутит или просто веселится.

Согласитесь, сразу же хочется сделать предположение, что одна из девочек — «вся в маму», а другая — «вся в папу», но сам Александр Ревва и его жена Анжелика не разграничивают детей на папину дочку и мамину.

Шоумен уверяет, что Элис и Амели похожи на обоих родителей.

От меня девочки унаследовали артистизм, любовь к пародированию, пению, танцам… От Анжелики — красоту, обаяние, спокойствие… Мы с ними хорошо друг друга чувствуем. Нам нравятся одни и те же герои, мы обожаем посмеяться над пустяками. Но иногда замечаю за дочками и те черты характера, которые в себе хотел бы искоренить. Например, Амели, так же как и я, может не дослушать собеседника, прервать на полуслове. Я с этим борюсь, людей нужно уметь слушать,

— признался Ревва в интервью «Летидору».

Instagram@samoylovaoxana

Пожалуй, 6-летняя Ариела и 3-летняя Лея похожи только тем, что обе носят необычные имена, и тем, что обожают модно одеваться (девочки частенько наряжаются в одном стиле со своей мамой). В остальном о них вполне можно сказать: «Как небо и земля».

В своих соцсетях Джиган и Оксана Самойлова это лишь подтверждают. Например, Оксана как-то раз посвятила непохожести дочерей отдельный пост в «Инстаграме». Бизнесвумен уверяет, что их старшая дочь очень рассудительная, в то время как средняя — настоящее торнадо!

В интервью Woman Hit это подтверждает глава семейства:

Дочки мои очень разные. Старшая более спокойная из-за возраста. Младшая Лея — ураган. Но уже понимает, что можно, а что нельзя, и слушает папу. Обе девочки растут творческие. Старшая, например, снялась у меня в клипе. Также старшая занимается английским с репетитором. Плюс мы прививаем обеим дочерям вкус к хорошей музыке. Не знаю, кем они вырастут, но главное, чтобы выросли хорошими людьми.

Instagram@mashastasa1; instagram@ivannamikhaylova

Поклонники уверены, что старшая дочь известного певца 8-летняя Иванна — копия своего звездного папочки, а 5-летняя Мария словно сестра-близняшка своей мамы Инны. Спорить не будем, девочки действительно очень похожи на своих родителей. Только друг на друга — не очень.

Цвет волос, цвет глаз, овал лица, тип фигуры — мало что говорит окружающим людям, что перед ними родные сестры. Хотя, пожалуй, в чем-то девочки похожи.

Например, и Иванна, и Мария увлекаются творчеством.

Только вот если старшая дочь Стаса Михайлова предпочитает самовыражаться на бумаге (напомним, девочка отлично рисует), то младшая творит на льду (Мария успешно занимается в Академии фигурного катания Евгения Плющенко).

Instagram@leontii; Instagram@melaniakondrahina

Уж кого-кого, а Тину Канделаки никак нельзя назвать инстамамой. Она редко публикует фото детей в соцсетях (а когда это делает, то обязательно добавляет к фотографии фразу: «Публикация сделана с личного одобрения…») и еще реже говорит о 18-летней Мелании и 16-летнем Леонтии в своих интервью.

Ребята появляются под руку с мамой разве что на громких официальных мероприятиях. Да и тех редких выходов в свет многим поклонникам достаточно, чтобы сделать вывод, что визуально Мелания и Леонтий не очень похожи друг на друга.

Неудивительно, что подписчики Тины Канделаки буквально засыпают ее вопросами о детях. Ответами на эту тему известная бизнесвумен балует поклонников нечасто. Так, например, известно, что в прошлом году Леонтий стал выпускником военного училища (все помнят фото с дембеля молодого человека), а Мелания поступила на факультет журналистики МГУ

Как призналась Мелания в интервью Hot Beauty Spot, у нее с братом разные интересы в жизни. На вопрос журналиста о том, планируют ли Мелания и ее брат пойти по стопам мамы, девушка ответила:

Это сложный вопрос. Хотя я учусь на журфаке, планы на жизнь у меня совсем другие. Брат же хочет быть успешным музыкантом, у него есть своя группа.

Артемий и Арсений (сыновья Валерии)

Instagram@artemynik; Instagram@arseniy_shulgin

Какими бы внешне разными ребята ни были (а поклонники звездной семьи подмечают, что из схожего у ребят лишь высокий рост и прическа), у 23-летнего Артемия и 19-летнего Арсения немало общего. Это касается и увлечений, и отношения к жизни.

Обо всем по порядку. Арсений с 4-летнего возраста серьезно занимается музыкой. Он учится в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории им. П. И. Чайковского и параллельно изучает финансы и кредит в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова. А Артемий в 12 лет уехал учиться за границу и, защитив три диплома о высшем образовании (напомним, молодой человек — выпускник женевских университетов по IT-технологиям и бизнесу, а также американской академии Беркли по саунд-дизайну и музыкальному продюсированию), получил работу в звукозаписывающей компании Hana Road Studios.

Сходство с натяжкой, скажете вы. А вот и нет. Как признавалась Валерия в интервью каналу «МИР 24», у Артемия тоже проснулась любовь к музыке:

Я ему как-то сказала: «А представляешь, что ты тоже будешь заниматься музыкой?» — на что он мне ответил: «Да никогда». И я про себя подумала: «Никогда не говори „никогда“. Прошли годы, и он увлекся написанием электронной музыки. Я сама узнала об этом только в прошлом году и не могла этому поверить.

Что касается, взглядов на жизнь (а особенно на финансовую его составляющую), то и тут братья „совпали“. Оба уже давно полностью обеспечивают себя сами и даже дарят своей маме на день рождения ценные подарки.

Фото: Instagram@valeriya

Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, „ВКонтакте“ и „Одноклассниках“!