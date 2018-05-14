Цветут и пахнут: в Приморье открыт сезон сакуры

В Приморском крае отцвел рододендрон, официально признанный природным символом Владивостока в 1994 году. Это растение занесено в Красную книгу и по праву считается гордостью Приморского края.

В Приморье можно встретить восемь видов рододендронов. Чудесным ароматом и пышными соцветиями в кремовых, лиловых, белых и розовых тонах приморцы наслаждались с конца апреля. Жаль, срок цветения его в живой природе недолог, и к середине мая символ Владивостока стал терять свой изысканный и безупречный наряд.

Примерно в это же время начинает цвести абрикос. Тонкий аромат бело-розовых цветов дарит приморцам поистине весеннее настроение.

Следом за рододендроном и абрикосом жителей Приморья радует своим цветением сакура. В отличие от абрикоса период цветения японской вишни значительно короче — около двух недель. Нежно-розовые цветы, напоминающие плывущие по небу облака, и неповторимый аромат погрузят жителей и гостей Приморья в состояние ханами –японской традиции любования цветением сакуры. Все это возможно испытать в самом большом и красивом саду сакур, расположенном на территории Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. Здесь цветет дикая вишня Саржента.

«Вишня Саржента точно так же, как и все деревья, может расти в городских условиях, — сообщают в пресс-центре Ботанического сада-института ДВО РАН. — В природе она растет в лесу. В городских условиях — в парках, в скверах, если территория не очень задымленная и загазованная».

Кстати, цветущие приятным нежно-малиновым цветом кусты, которые многие владельцы дачных участков в Приморье принимают за сакуру, на самом деле, относятся к подвидам слив и миндаля.

Примерно в это же время, что и сакура, начинает цвести привычная приморцам вишня. Усыпанные мелкими листочками и белоснежными небольшими цветами с розовато-красными сердцевинами ветви ягодных деревьев радуют глаз многих садоводов Приморья. И вспоминается щемящая душу пьеса Антона Чехова «Вишневый сад», где вишня представлена символом чего-то очень личного, интимного. Пройдет совсем немного времени, и на ветвях дерева появятся блестящие сочные ягоды.

Во второй половине мая эстафету в белых и розовых тонах перехватит слива. На смену кротости и шарма придут дерзость и шик. Пьянящий аромат сливы расскажет о приближающемся лете, до краев наполнит позитивом, подарит самые яркие эмоции.

Неопытному глазу непросто определить, что перед нами: вишня, абрикос или слива. В пресс-службе Ботанического сада-института ДВО РАН нам помогли разобраться, по каким признакам можно научиться их отличать: «У сливы белые цветы, у вишни и абрикоса — бело-розовые. Первым начинает цвести абрикос, затем вишня Саржента или вишня сахалинская. И у этого вида сначала появляются листочки, а потом распускаются цветы. А у абрикосов напротив, первыми появляются цветы. Слива цветет немного позднее. У абрикоса более раскидистая крона, у вишни — более вертикальная, но все зависит от того, в каких условиях они растут. Кроме того, у абрикоса кора более шершавая, а у вишни она более гладкая». Также было отмечено, что все эти деревья достаточно похожи, и помочь научиться различать их между собой может только визуальная практика.

Специалисты отмечают, что цветение рододендрона, абрикоса, сакуры, сливы и других кустарников и плодовых деревьев зависит от погодных условий, качества грунта и различных уходовых мероприятий. Погода в Приморье переменчива, поэтому торопитесь наслаждаться каждым моментом уходящей красоты. Она бесценна!